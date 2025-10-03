Resumen: La Orquesta de Cuerdas Frotadas de Bello participará en las Clínicas Kids 2025 en Cartagena, un encuentro nacional que fortalece la formación musical temprana.

Talento de Bello brillará en Cartagena: Orquesta de Cuerdas Frotadas estará en las Clínicas Kids

Con el apoyo de la Alcaldía de Bello, la Orquesta de Cuerdas Frotadas de la Escuela de Música de Bello participará en las Clínicas Kids 2025, un encuentro nacional que reúne procesos de formación musical temprana. La cuarta versión del evento se desarrollará entre el 6 y el 8 de octubre en Cartagena.

El espacio, de carácter pedagógico, artístico y motivacional, busca fortalecer la formación musical desde edades tempranas y brindar a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de ampliar su experiencia escénica junto a otros procesos musicales del país.

La Orquesta de Cuerdas Frotadas nació en 2005 como resultado del proceso de formación en la Escuela de Música de Bello.

Actualmente está conformada por 25 talentosos intérpretes de violín, viola, violonchelo y contrabajo, y se ha convertido en un referente musical en el municipio y en la región de Antioquia.

Lea también: Se entregó a las autoridades el motociclista de 16 años que atropelló a niño en Guarne

Bajo la dirección del maestro Andrés Ovidio, y con el acompañamiento de docentes especializados, el ensamble se ha destacado por su interpretación de repertorios tanto de música clásica como popular, además del notable crecimiento técnico y artístico de sus integrantes.

Las Clínicas Kids 2025 representan una oportunidad única para los estudiantes de Bello, ya que no solo aportan a su formación musical, sino también a su desarrollo personal, en un ambiente de intercambio cultural y artístico de nivel nacional.

Más noticias de Bello