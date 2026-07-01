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    Rescatan en Medellín a tres adolescentes hallados solos en un hotel del centro

    Adolescentes provenientes de Bogotá fueron encontrados en un hotel del centro de Medellín sin un adulto responsable.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Rescatan en Medellín a tres adolescentes hallados solos en un hotel del centro
    Foto sacada de X @FicoGutierrez.
    Rescatan en Medellín a tres adolescentes hallados solos en un hotel del centro

    Resumen: Tres adolescentes provenientes de Bogotá fueron rescatados en un hotel del centro de Medellín. El establecimiento fue suspendido por 10 días.

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    Tres adolescentes fueron hallados por la Policía en un hotel del centro de Medellín, donde, según las autoridades, permanecían sin la compañía de un adulto responsable y, al parecer, consumiendo sustancias psicoactivas.

    La información fue dada a conocer por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó que los adolescentes provenían de Bogotá y que, tras el procedimiento, las autoridades activaron de inmediato la ruta de restablecimiento de derechos para garantizar su protección.

    Como parte de las medidas adoptadas, el establecimiento donde fueron encontrados recibió una suspensión temporal de 10 días mientras avanzan las verificaciones correspondientes sobre lo ocurrido.

    El mandatario aseguró que la Alcaldía continuará realizando operativos para proteger a niños, niñas y adolescentes, especialmente en lugares donde puedan presentarse situaciones que pongan en riesgo su integridad.

    Las autoridades no entregaron detalles sobre la identidad de los menores ni sobre las circunstancias que los llevaron hasta el hotel. Tampoco se ha informado si habrá investigaciones adicionales por posibles responsabilidades de terceros.

    Desde la Alcaldía reiteraron que estos controles hacen parte de las estrategias para prevenir la explotación, el consumo de sustancias psicoactivas y otras situaciones que vulneren los derechos de los menores de edad en Medellín.

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