¡Qué historia tan triste! Una parejita de esposos murió luego de caer de un piso 22 en pleno centro de Medellín

Resumen: Una tragedia sacudió el barrio Boston en el centro de Medellín la noche del pasado martes 14 de abril, cuando una pareja de esposos, identificados como María (60-65 años) y Jaime (65-70 años), fallecieron tras caer desde el piso 22 de una unidad residencial. Según las investigaciones preliminares, las autoridades manejan la hipótesis de un presunto pacto suicida motivado por problemas personales, ya que la pareja habría regresado al edificio —donde recientemente habían vendido una propiedad— para lanzarse al vacío de manera voluntaria.
Un trágico suceso se presentó en la noche del pasado martes, 14 de abril, cuando una pareja de esposos perdió la vida en hechos aún confusos en una unidad residencial del barrio Boston, centro de Medellín.
Según pudo conocer Minuto30, María, una mujer de 60 a 65 años de edad y Jaime, de 65 a 70 años de edad, fallecieron luego de caer desde un piso 22 de un edificio.
Las primeras hipótesis de las autoridades datan que, al parecer, ambos habrían decidido saltar por voluntad propia, haciéndolo primero Jaime y posteriormente María.
Al parecer, la pareja de esposos tenía una propiedad en ese edificio que presuntamente habrían vendido días atrás. Ayer llegaron hasta el lugar, subieron hasta el piso 22 y allí habrían decidido poner fin a sus vidas, tras enfrentar aparentes problemas personales.
Las autoridades se encuentran investigando este doloroso caso.
"Petro nunca se ganó el respeto": Fico Gutiérrez responde a amenazas a alcaldes https://t.co/ezcYPNZNvJ
— Minuto30.com (@minuto30com) April 14, 2026
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios