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Resumen: Metro de Medellín recibe nueva máquina para mantenimiento de rieles que permitirá mejorar la seguridad y el servicio del sistema.

El Metro de Medellín anunció la llegada de una nueva máquina especializada para el mantenimiento de rieles, una herramienta clave que permitirá fortalecer la infraestructura del sistema y mejorar la calidad del servicio.

Se trata de una reperfiladora de rieles que ya se encuentra en los patios de Bello, donde iniciará un proceso técnico de verificación integral antes de su puesta en funcionamiento.

Según informó la empresa, en esta primera fase se realizará una revisión completa de sus sistemas, seguida de una capacitación especializada para los servidores del Metro que estarán a cargo de su operación.

Posteriormente, la máquina entrará en etapa de pruebas en la línea comercial, con el objetivo de garantizar su correcto desempeño antes de su uso definitivo en la red.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la llegada de este equipo y destacó su impacto en el sistema de transporte.

“Le estamos cumpliendo a Medellín. Celebramos la llegada de la nueva reperfiladora de rieles a los talleres del Metro. Es una máquina clave para hacer mantenimiento de calidad a nuestra infraestructura”, afirmó.

El mandatario también explicó que esta inversión permitirá mejorar el servicio, prolongar la vida útil de los rieles y garantizar viajes más seguros para los usuarios.

Además, señaló que esta incorporación hace parte de la preparación del sistema para la llegada de 39 nuevos vagones, con los que se busca ampliar la capacidad y mejorar la movilidad en la ciudad.

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Se espera que en las próximas semanas la máquina entre en operación, contribuyendo al mantenimiento preventivo y correctivo de la red férrea que moviliza a miles de personas diariamente en Medellín y su área metropolitana.

Le estamos cumpliendo a Medellín💥. Celebramos la llegada de la nueva reperfiladora de rieles a los talleres de nuestro @metrodemedellin. Una máquina clave para hacerle mantenimiento de calidad a nuestra infraestructura y seguir preparando el sistema para lo que viene. Con esta… pic.twitter.com/UNHQOcvgu0 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 15, 2026

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