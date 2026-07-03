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    ¿Qué hablaron Petro y Trump? Estos fueron los detalles de la llamada oficial

    Petro reveló nuevos detalles de su conversación con Donald Trump. Hablaron sobre la lista OFAC, la erradicación de cultivos ilícitos y más.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¿Qué hablaron Petro y Trump? Estos fueron los detalles de la llamada oficial
    Foto de X @petrogustavo.
    ¿Qué hablaron Petro y Trump? Estos fueron los detalles de la llamada oficial

    Resumen: La llamada entre Petro y Trump abordó la salida de Colombia de la lista OFAC, la erradicación de cultivos ilícitos y la situación política del país, según informó la Presidencia.

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    La llamada entre Petro y Trump volvió a poner sobre la mesa temas clave de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Durante una conversación telefónica realizada en la mañana de este viernes 3 de julio, ambos mandatarios dialogaron sobre la erradicación de cultivos ilícitos, la lista OFAC y el panorama político colombiano.

    De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, la conversación permitió revisar los compromisos asumidos por Colombia en materia de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito.

    Según el Gobierno colombiano, el país ya alcanzó cerca de 30.000 hectáreas erradicadas dentro del programa vigente y espera llegar a las 41.000 hectáreas antes de finalizar 2026, con recursos garantizados hasta el 31 de diciembre.

    Durante el diálogo, el presidente Gustavo Petro también solicitó el apoyo de Donald Trump para avanzar en la salida de Colombia de la lista OFAC, conocida durante años como la Lista Clinton. Según el comunicado oficial, el mandatario estadounidense respondió que «hará lo mejor» para contribuir a ese propósito.

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    La Presidencia agregó que Trump manifestó su disposición de dialogar con el gobierno entrante para promover un entendimiento político con los sectores de oposición en Colombia.

    «Como en las tres veces anteriores fue una conversación amable. Le solicité su ayuda para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian», escribió el mandatario en X.

    La conversación concluyó con una felicitación de Gustavo Petro a Estados Unidos por la conmemoración de los 250 años de su independencia, mientras ambos gobiernos mantienen abiertos los canales diplomáticos para abordar asuntos de cooperación bilateral.

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