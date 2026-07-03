¡Rionegro completa dos meses sin homicidios! Las autoridades reportan nuevos golpes al narcotráfico

Resumen: Rionegro completó dos meses sin registrar homicidios. El balance de seguridad también reporta 569 capturas, incautación de 200.000 gramos de droga y golpes contra estructuras criminales en 2026.

La seguridad en Rionegro registró un balance positivo al cierre de junio, luego de que las autoridades confirmaran que el municipio completó dos meses consecutivos sin registrar muertes violentas. El informe también destaca un importante incremento en las incautaciones de estupefacientes y las acciones contra estructuras delincuenciales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y la Fuerza Pública, durante junio fueron decomisados 2.500 gramos de sustancias ilícitas, cifra que elevó a 200 mil gramos el total de droga incautada en lo corrido de 2026.

En materia operativa, las acciones conjuntas de la Policía Nacional, el Ejército, la SIJIN y el GAULA permitieron la captura de 95 personas durante el último mes. Con ello, el número de detenidos en el municipio ascendió a 569 en el primer semestre del año.

Las autoridades también destacaron los golpes propinados a estructuras criminales que operan en la subregión. Entre ellos, la captura en flagrancia de alias «Peluca» y alias «Javi», señalados de dinamizar el tráfico local de estupefacientes para la estructura delincuencial conocida como «El Mesa».

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Asimismo, fueron capturados dos presuntos integrantes del denominado Ejército Gaitanista de Colombia, entre ellos alias «Marranero», quienes son investigados por secuestros extorsivos y la modalidad de falsos servicios.

Según las autoridades, este operativo permitió afectar rentas criminales que oscilarían entre los $150 y $300 millones de pesos mensuales en el Oriente antioqueño.

Los resultados también incluyen la incautación de 10 armas de fuego durante junio, para un acumulado de 38 en lo corrido del año, además de la imposición de 500 comparendos por convivencia, que elevaron el total a 2.749 sanciones en el primer semestre.

Gracias al apoyo del Centro de Monitoreo y Control, durante el último mes fueron recuperadas una camioneta y seis motocicletas reportadas como hurtadas. En total, durante 2026 se han recuperado 13 vehículos y 47 motocicletas.

La alcaldía aseguró que continuará fortaleciendo la seguridad en Rionegro mediante patrullajes conjuntos, monitoreo tecnológico y operativos coordinados con la Fuerza Pública para mantener la reducción de los indicadores delictivos.

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