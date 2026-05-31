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    ¡Qué gentío votando en el noroccidente de Medellín! Largas filas en la I.E. Jorge Robledo

    Se recomienda a las personas que tienen su puesto de votación asignado en el parque de Robledo, u otros puntos concurridos de la ciudad, asistir con paciencia

    Publicado por: SoloDuque

    Desde antes de las 8 de la mañana hay largas filas para ingresar al puesto de votación ubicado en robledo
    Desde antes de las 8 de la mañana hay largas filas para ingresar al puesto de votación ubicado en parque de Robledo

    Minuto30.com .- La jornada de elecciones presidenciales, primera vuelta, arrancó con una participación ciudadana abrumadora en la capital antioqueña. Desde muy tempranas horas de la mañana de este domingo 31 de mayo, los votantes han demostrado un enorme compromiso cívico acudiendo masivamente a los recintos electorales.

    El panorama en Robledo

    Otro de los puntos de votación con altísima afluencia en este inicio de jornada es en Robledo, en la I.E. Jorge Robledo.

    Desde antes de las 8 de la mañana hay largas filas para ingresar al puesto de votación ubicado en robledo

    Desde antes de las 8 de la mañana hay largas filas para ingresar al puesto de votación ubicado en parque de Robledo

    Los reportes ciudadanos y el ambiente en el lugar evidencian una situación que ha sorprendido a muchos:

    Largas filas: No había pasado ni media hora desde la apertura oficial de las urnas (8:00 a.m.), y las filas para ingresar al recinto ya se extendían por varias cuadras a la redonda.

    Asistencia masiva: El «gentío» que se registra desde primera hora de la mañana confirma el enorme interés de la ciudadanía por ejercer su derecho al voto en esta elección decisiva para el país.

    Paciencia y civismo: A pesar del tiempo de espera y las filas kilométricas, los ciudadanos permanecen a la expectativa para poder ingresar y depositar su tarjetón.

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    Ante este panorama de gran afluencia, se recomienda a las personas que tienen su puesto de votación asignado en el I.E. JORGE ROBLEDO, u otros puntos concurridos de la ciudad, asistir con paciencia, llevar protección contra el sol o la lluvia, y tener su cédula de ciudadanía a la mano para agilizar el proceso de identificación en la mesa.

    Lea también: ¡Qué gentío votando en El Poblado! Largas filas para ingresar al Inem

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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