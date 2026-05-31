¡Qué gentío votando en El Poblado! Largas filas para ingresar al Inem

Resumen: Uno de los puntos de votación que más ha llamado la atención por su altísima afluencia en este inicio de jornada es la emblemática institución educativa INEM, ubicada en el sector de El Poblado.

Minuto30.com .- La jornada de elecciones presidenciales, primera vuelta, arrancó con una participación ciudadana abrumadora en la capital antioqueña. Desde muy tempranas horas de la mañana de este domingo 31 de mayo, los votantes han demostrado un enorme compromiso cívico acudiendo masivamente a los recintos electorales.

El panorama en El Poblado

Uno de los puntos de votación que más ha llamado la atención por su altísima afluencia en este inicio de jornada es la emblemática institución educativa INEM, ubicada en el sector de El Poblado.

Los reportes ciudadanos y el ambiente en el lugar evidencian una situación que ha sorprendido a muchos:

Largas filas: No había pasado ni media hora desde la apertura oficial de las urnas (8:00 a.m.), y las filas para ingresar al recinto ya se extendían por varias cuadras a la redonda.

Asistencia masiva: El «gentío» que se registra desde primera hora de la mañana confirma el enorme interés de la ciudadanía por ejercer su derecho al voto en esta elección decisiva para el país.

Paciencia y civismo: A pesar del tiempo de espera y las filas kilométricas, los ciudadanos permanecen a la expectativa para poder ingresar y depositar su tarjetón.

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Ante este panorama de gran afluencia, se recomienda a las personas que tienen su puesto de votación asignado en el INEM de El Poblado, u otros puntos concurridos de la ciudad, asistir con paciencia, llevar protección contra el sol o la lluvia, y tener su cédula de ciudadanía a la mano para agilizar el proceso de identificación en la mesa.

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