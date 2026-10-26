Resumen: La página oficial del Balón de Oro publicó tres artículos que daban como ganadores a Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane. Los textos fueron retirados antes del anuncio oficial; su aparición no confirma quién recibe el premio.

¡Qué embarrada! La página del Balón de Oro filtró tres ganadores antes de la gala

La expectativa por el Balón de Oro 2026 terminó acompañada de una confusión inesperada antes del anuncio del ganador. La página oficial del premio publicó tres artículos distintos en los que presentaba como vencedor a un futbolista diferente: Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane. Las publicaciones fueron retiradas, pero el episodio abrió interrogantes sobre lo ocurrido con los contenidos del sitio.

El error se conoció este lunes 26 de octubre, en la antesala de la ceremonia en Londres. En lugar de despejar la pelea por el reconocimiento individual, la aparición de las tres versiones aumentó la incertidumbre: cada texto celebraba un triunfo que todavía no había sido anunciado oficialmente durante la gala.

La información difundida por la agencia EFE señala que las notas aparecieron mientras avanzaba la divulgación del orden de los treinta candidatos. Los artículos repasaban los méritos de cada jugador, con referencias a sus goles, asistencias, títulos y otros datos de sus campañas.

Una misma página, tres versiones del ganador

Los nombres involucrados corresponden a tres figuras del fútbol europeo. Mbappé juega en el Real Madrid; Yamal, en el Barcelona; y Kane, en el Bayern Múnich. Sin embargo, la publicación de una nota dedicada a cada uno no permite establecer cuál de ellos recibirá el trofeo ni convertir esos contenidos retirados en un resultado oficial.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, el artículo sobre Kane destacaba su producción goleadora durante la temporada 2025/26. La versión sobre Yamal resaltaba el récord que supondría obtener el reconocimiento a su edad, mientras que el texto de Mbappé elogiaba su regularidad en la élite.

Se trataba, por tanto, de piezas redactadas con tono de celebración, no de una simple lista de aspirantes. Esa diferencia explica el revuelo: quienes accedieron a las publicaciones encontraron tres anuncios incompatibles entre sí para un premio que debía tener un vencedor.

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Los artículos del Balón de Oro fueron retirados

Las tres publicaciones dejaron de estar disponibles después de su aparición. ESPN también registró el episodio y reportó que capturas de los textos circularon en redes sociales antes de que fueran eliminados. El retiro de las páginas, sin embargo, no aclaró por sí solo por qué quedaron visibles ni cuál era el procedimiento editorial detrás de ellas.

Aunque la situación fue descrita como una filtración, hay una diferencia entre la difusión anticipada de contenidos y la confirmación del resultado. En este caso aparecieron tres posibles desenlaces, de modo que señalar a uno de los jugadores como ganador a partir de ese material supondría ir más allá de lo que muestran las publicaciones reportadas.

Tampoco puede concluirse únicamente por este error que el premio haya sido modificado o que existan tres ganadores. Lo comprobado en los reportes coincide en un punto más concreto: el sitio presentó versiones diferentes del triunfo y luego las retiró.

🚨 URGENTE: Hay CAOS en el Balón de Oro. El sitio web oficial ha publicado repentinamente 3 artículos anunciando 3 ganadores diferentes. Los organizadores están en SHOCK e investigando qué está pasando. @MailSport pic.twitter.com/jlzMhgAsXg — Arielipillo (@ArielipilloPlus) October 26, 2026

La expectativa siguió puesta en la ceremonia

El episodio trasladó parte de la atención desde los méritos deportivos hacia el manejo de la página oficial. La discusión ya no giraba solamente alrededor de qué candidato tenía la mejor campaña, sino de cómo habían terminado accesibles textos que daban por resuelta una votación cuyo anuncio aún se esperaba.

Para Mbappé, Yamal y Kane, las notas publicadas representaban escenarios de victoria distintos. La repercusión del caso no cambia esa condición: aparecer en uno de esos artículos no equivale a recibir el galardón. La confirmación debe proceder del anuncio oficial, no de capturas o de enlaces que posteriormente desaparecieron.

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Así, la previa del Balón de Oro 2026 quedó marcada por un tropiezo digital que multiplicó las versiones sobre el desenlace. El dato central sigue siendo la publicación y posterior retiro de los tres textos. Ninguno debe tomarse, por separado, como prueba definitiva del nombre del premiado.