¡Qué dolor! Sicarios asesinaron en Palmira a promesa del judo Elmer Orejuela

Resumen: Elmer Daniel Orejuela Rivas, un destacado judoca de 23 años que figuraba como una de las más grandes proyecciones de esta disciplina en el país

Minuto30.com .- El deporte colombiano se viste de luto y dolor tras confirmarse el trágico asesinato de Elmer Daniel Orejuela Rivas, un destacado judoca de 23 años que figuraba como una de las más grandes proyecciones de esta disciplina en el país. El joven atleta perdió la vida en medio de un violento ataque sicarial registrado en el municipio de Palmira, Valle del Cauca.

Los detalles del doble homicidio

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el lamentable hecho de sangre ocurrió cuando el deportista salía del barrio Coronado tras haber participado en un partido de fútbol. Orejuela se movilizaba junto a otro hombre, identificado como Franger Herney Rengifo Zea, por la vía que conduce del casco urbano hacia el corregimiento de Rozo.

En ese trayecto, fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego indiscriminadamente contra ellos sin darles tiempo de reaccionar. Aunque la comunidad del sector intentó auxiliarlos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Raúl Orejuela Bueno, ambos fallecieron a los pocos minutos debido a la gravedad de los impactos de bala.

Una brillante carrera deportiva truncada por la violencia

La noticia ha causado una profunda conmoción, pues Elmer Orejuela venía de dejar la bandera de Colombia en lo más alto en múltiples escenarios internacionales. A su corta edad, competía en la categoría de los +100 kilogramos y ya había representado al país en torneos de nivel panamericano (cadetes, junior y senior), centroamericanos y campeonatos mundiales.

Su destacado palmarés en la Federación Internacional de Judo (IJF) incluía:

Cuatro medallas de bronce y una de plata a nivel internacional.

Subcampeón (Plata): En el Open Panamericano disputado en 2024 en República Dominicana.

Medalla de Bronce: En la reciente Copa Centroamericana y del Caribe, celebrada en marzo en Panamá.

El dolor del olimpismo colombiano

Las reacciones ante esta pérdida irreparable no se han hecho esperar. Desde distintos sectores, dirigentes y compañeros de disciplina han resaltado la disciplina, entrega y el inmenso potencial que Elmer tenía en el alto rendimiento.

El Comité Olímpico Colombiano (COC) y su presidente, Ciro Solano Hurtado, emitieron un sentido pronunciamiento lamentando profundamente la partida del atleta:

“Su disciplina, entrega y amor por el deporte fueron el principal ejemplo de un ser humano que cosechó diversos logros a nivel nacional e internacional… Expresamos nuestras más profundas condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del judo nacional. Su calidad humana y valores perdurarán como el principal recuerdo de un excelente ser humano”.

Las autoridades del Valle del Cauca ya se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables y esclarecer los móviles detrás de este atroz crimen que hoy enluta al país.

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