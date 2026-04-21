Hallan dos jóvenes muertos tras secuestro en Jamundí

El caso que comenzó como un secuestro en zona rural de Jamundí terminó en un doble homicidio, luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo sin vida de dos jóvenes que habían sido retenidos días atrás por hombres armados.

Los cuerpos fueron encontrados en un área de difícil acceso en zona montañosa, lo que obligó a realizar un operativo especial para su recuperación y posterior traslado a un centro forense, donde se adelantan los procedimientos correspondientes.

Este doble homicidio ha generado consternación entre los habitantes del sector, quienes venían siguiendo con preocupación la situación desde el momento de la desaparición.

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De acuerdo con la información preliminar, las víctimas hacían parte de un grupo de cuatro jóvenes que fueron sacados por la fuerza de sus viviendas en el corregimiento de Villa Paz. El hecho se registró luego de la irrupción de hombres armados que intimidaron a la comunidad y se llevaron a los jóvenes en un vehículo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar el paradero de los otros dos jóvenes que permanecen desaparecidos.

Este hecho se suma a los recientes episodios de violencia en la región, donde persisten disputas entre estructuras armadas ilegales, afectando la seguridad de las comunidades rurales.

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