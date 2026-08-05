Resumen: Angie Paola Jiménez, de 28 años, fue encontrada sin vida en la vereda Alto del Indio, en Jardín, Antioquia, días después de que su familia reportara su desaparición el 30 de julio. El cuerpo presentaba heridas de arma cortopunzante y fue trasladado a la morgue municipal para su identificación. Las autoridades investigan las circunstancias del crimen y buscan establecer quiénes serían los responsables y cuál habría sido el móvil.

¡Qué dolor! Hallan sin vida y con heridas de arma blanca a mujer desaparecida en Jardín

La búsqueda de Angie Paola Jiménez, una mujer de 28 años reportada como desaparecida en Jardín, Antioquia, terminó con un desenlace fatal. La joven había sido vista por última vez el pasado 30 de julio y, desde entonces, sus familiares adelantaban su búsqueda hasta que las autoridades confirmaron su muerte.

El hallazgo se produjo en la vereda Alto del Indio, un sector rural ubicado aproximadamente a 30 minutos del casco urbano de Jardín, en el Suroeste antioqueño. De acuerdo con el reporte entregado por la Policía, el cuerpo fue localizado en una zona de vegetación y presentaba graves lesiones.

Las condiciones en las que fue encontrado llevaron a las autoridades a iniciar las respectivas diligencias para establecer qué ocurrió y quiénes estarían detrás del asesinato. El cuerpo fue trasladado por los bomberos hasta la morgue municipal, donde posteriormente se realizó la identificación.

La víctima había sido reportada como desaparecida

La familia de Angie Paola había informado sobre su ausencia desde el 30 de julio, por lo que la confirmación de su muerte generó consternación entre sus allegados y habitantes de Jardín.

Según la información conocida hasta el momento, el cuerpo presentaba lesiones ocasionadas con un arma cortopunzante. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen y establecer quiénes serían los responsables.

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Investigan las circunstancias del asesinato

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente una causa definitiva que permita explicar el homicidio. La investigación busca reconstruir las últimas horas de la víctima y esclarecer lo ocurrido durante el periodo en que permaneció desaparecida.

Tampoco existe, con la información disponible, una confirmación oficial sobre la versión que relaciona el crimen con posibles disputas territoriales o un supuesto ajuste de cuentas. Por esta razón, esas hipótesis permanecen bajo investigación y no pueden considerarse como la causa establecida del asesinato.

La ubicación del cuerpo en una zona rural de Jardín hace parte de los elementos que deberán ser analizados durante las diligencias adelantadas por las autoridades competentes.

El caso vuelve a poner la atención sobre la violencia contra las mujeres

El asesinato de Angie Paola se suma a los casos de muertes violentas de mujeres registrados durante 2026 en Antioquia.

De acuerdo con cifras atribuidas a Medicina Legal en la información conocida sobre este caso, en lo corrido del año se han reportado 82 muertes violentas de mujeres en el departamento.

Las autoridades deberán avanzar en el esclarecimiento del crimen, identificar a los responsables y determinar el móvil del homicidio. Mientras tanto, familiares y habitantes del municipio permanecen a la espera de conocer qué ocurrió con la mujer, cuya desaparición había sido reportada días antes del hallazgo.