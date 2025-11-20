Resumen: Adulta mayor y su familia fueron víctimas de un violento fleteo en el barrio Ricaurte, Bogotá. Dos hombres en moto robaron $40 millones de la herencia de su esposo tras agredirla y arrastrarla.

Adulta mayor fue arrastrada y amenazada con arma de fuego por un robo de $40 millones en Bogotá

Un violento caso de inseguridad se registró el pasado miércoles 19 de noviembre en Bogotá, donde una adulta mayor y su familia fueron víctimas de un brutal fleteo en inmediaciones del barrio el Ricaurte, en la localidad de Los Mártires.

La víctima, una mujer de tercera edad, acababa de retirar una suma de $40 millones de pesos de una entidad bancaria. El dinero correspondía a la herencia de su esposo, fallecido hace un año.

Según las autoridades, la mujer y sus dos hijos caminaban hacia su casa, que quedaba muy cerca del banca, cuando fueron interceptados por dos delincuentes en motocicleta.

En un momento de pánico, uno de los fleteros se abalanzó sobre la familia, amenazándolos con armas de fuego. La adulta mayor intentó proteger a su hija, interponiéndose entre ella y el revólver.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el delincuente agrede y arrastra a la mujer por las calles para arrebatarle el maletín que contenía el dinero. Aunque los familiares lucharon por retener la bolsa, los ladrones lograron romperla y sacar el efectivo.

Hasta el momento, no hay reporte de capturas por el violento robo, y la familia interpuso la respectiva denuncia para que las autoridades logren dar con el paradero de los responsables.

