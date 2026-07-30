Resumen: Con base en información reportada por El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación y la Policía capturaron en Cali y Tuluá a cinco personas presuntamente vinculadas a la desaparición y homicidio de María Camila Potosí, una joven de 21 años con ocho meses de gestación cuyo cuerpo fue hallado sin su bebé en las inmediaciones del río Meléndez. Entre los detenidos figura la mujer registrada en cámaras de seguridad transportando a la víctima el día de su desaparición, mientras las autoridades incautaron elementos probatorios como teléfonos y una motocicleta, al tiempo que concentran sus esfuerzos en la búsqueda prioritaria de la recién nacida.

¡Qué digan dónde está el bebé! Capturan a 5 personas que estarían implicadas en muerte de María Camila Potosí

La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional, ejecutó la captura de cinco personas presuntamente vinculadas a la desaparición y posterior homicidio de María Camila Potosí, una joven de 21 años cuyo caso ha conmocionado al país.

Las detenciones se hicieron efectivas mediante diligencias de allanamiento y registro adelantadas en los municipios de Cali y Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Durante los procedimientos judiciales, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que serán analizados por peritos e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para fortalecer el acervo probatorio. Entre los capturados se encontraría la mujer que fue grabada en cámaras de seguridad transportando a la víctima el pasado 16 de julio.

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María Camila Potosí, quien contaba con ocho meses de gestación, fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez en el sector de Polvorines. Días después, su cuerpo fue hallado con signos de violencia en las inmediaciones del río Meléndez, al sur de Cali. La indignación ciudadana y la urgencia de las autoridades se incrementaron debido a que el cuerpo de la joven fue encontrado sin su bebé, convirtiendo la ubicación de la recién nacida en la prioridad central de la investigación.

Frente a la gravedad del caso, la Alcaldía de Cali e instituciones locales han desplegado operativos de búsqueda e instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU), además de mantener una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de la menor y el esclarecimiento total de los hechos.

En las próximas horas, los cinco capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para realizar las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento.

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