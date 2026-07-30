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    ¡Luto en Itagüí! Conmoción por feminicidio: asesinada dentro de su vivienda

    Causa inquietud el hecho de que la víctima del feminicidio no había denunciado nunca violencia intrafamiliar ni maltrato por parte de quien sería su pareja

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Luto en Itagüí! Conmoción por feminicidio: asesinada dentro de su vivienda

    Resumen: De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, el caso se conoció gracias a una llamada de emergencia a la central, en la cual se informaba sobre la presencia de una mujer gravemente herida con un arma blanca al interior de una vivienda.

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    Minuto30.com .- La violencia contra la mujer vuelve a enlutar al Valle de Aburrá. Las autoridades del municipio de Itagüí confirmaron el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 51 años al interior de una residencia, en un hecho que ha sido catalogado inicialmente como un presunto feminicidio. La institucionalidad local ha desplegado un operativo urgente para dar con el paradero del responsable.

    El dolor y la indignación marcan la jornada en Itagüí. Tras recibir una alerta ciudadana, la tranquilidad del sector se vio interrumpida por el despliegue de los organismos de socorro y la Policía Nacional, quienes confirmaron el fatal desenlace y activaron los protocolos de investigación criminal.

    El hallazgo: una alerta a la central de emergencias

    De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, el caso se conoció gracias a una llamada de emergencia a la central, en la cual se informaba sobre la presencia de una mujer gravemente herida con un arma blanca al interior de una vivienda.

    Ante el aviso, las patrullas de la Policía y los equipos de socorro se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos. Lamentablemente, al ingresar a la residencia, los paramédicos confirmaron que la víctima, una mujer de 51 años, ya se encontraba sin signos vitales debido a la gravedad de la lesión.

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    Imagen tomada de archivo para ilustrar la nota.

    CTI al frente y una revelación preocupante

    La ruta de investigación ya fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en un trabajo articulado con las especialidades y las capacidades tecnológicas de la Policía Nacional, con el objetivo de esclarecer el crimen y capturar al agresor en el menor tiempo posible.

    En medio de la tragedia, la Secretaría de Familias de Itagüí entregó un dato que enciende las alertas sobre el silencio en los casos de violencia de género: la víctima no registraba denuncias previas ni activaciones de la ruta de atención durante los años anteriores.

    Un llamado a romper el silencio

    A través de sus canales oficiales, la Alcaldía de Itagüí expresó su profundo rechazo ante cualquier forma de violencia contra las mujeres y extendió su solidaridad a los seres queridos de la víctima, confirmando que la administración municipal está dispuesta a brindar todo el acompañamiento psicosocial necesario a la familia.

    Finalmente, las autoridades reiteraron un mensaje urgente a la comunidad itagüiseña: «No están solas». Se hizo un fuerte llamado a denunciar oportunamente y activar las rutas de protección comunicándose con la Línea 123 Mujer Metropolitana ante cualquier situación de riesgo, para que la institucionalidad pueda llegar a tiempo y evitar nuevas tragedias.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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