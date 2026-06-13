¡A pocos metros de una escuela! Ejército destruyó tres explosivos improvisados en Yarumal

Resumen: Soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia neutralizaron y destruyeron de forma controlada tres artefactos explosivos improvisados hallados en la vereda La Loma de Ochalí, en Yarumal. Los explosivos, elaborados en tubos de PVC y activados por radiofrecuencia, fueron encontrados cerca de una institución educativa, por lo que la oportuna intervención de las tropas evitó un riesgo para la población civil, especialmente para niños, niñas y adolescentes de la zona.

Una intervención oportuna del Ejército Nacional permitió neutralizar una amenaza que se encontraba cerca de una institución educativa en zona rural del municipio de Yarumal, en el Norte de Antioquia.

De acuerdo con la información oficial, soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada localizaron tres artefactos explosivos improvisados en la vereda La Loma de Ochalí, los cuales representaban un riesgo para los habitantes del sector.

Los elementos hallados estaban elaborados en tubos de PVC y contaban con un sistema de activación por radiofrecuencia. Tras verificar la situación y adoptar los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos, las tropas realizaron la neutralización y destrucción controlada de los explosivos, evitando que pudieran ser detonados.

Los explosivos estaban cerca de una institución educativa

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue la ubicación de los artefactos, ya que fueron encontrados en inmediaciones de una institución educativa de la zona rural de Yarumal.

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Según el reporte entregado por el Ejército, la rápida reacción de los uniformados permitió salvaguardar la vida y la integridad de la población civil, especialmente de niños, niñas y adolescentes que transitan o permanecen en este entorno de manera habitual.

La intervención evitó que estos elementos representaran un peligro para estudiantes, docentes y demás habitantes de la comunidad, quienes habrían podido verse expuestos a una situación de alto riesgo.

Continúan las operaciones en el territorio

Tras la destrucción controlada de los explosivos, las operaciones militares continúan desarrollándose en distintos puntos del territorio como parte de las acciones orientadas a proteger a la población civil y prevenir hechos que puedan poner en riesgo su seguridad.

Las autoridades reiteraron que las tropas mantienen presencia en la zona y continúan adelantando labores operacionales con el objetivo de preservar la tranquilidad de las comunidades y responder de manera oportuna ante cualquier amenaza que pueda afectar a los habitantes del Norte antioqueño.