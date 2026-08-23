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    Alarma en Antioquia: Asesinan a joven de 24 años en Caucasia; es el tercer feminicidio en tres días

    El compañero sentimental de la víctima y presunto feminicida se presentó voluntariamente ante la estación de Policía del municipio de Planeta Rica

    Publicado por: SoloDuque

    Violenta incursión armada en Caucasia deja un muerto y dos personas desaparecidas
    Foto de archivo.
    Alarma en Antioquia: Asesinan a joven de 24 años en Caucasia; es el tercer feminicidio en tres días

    Resumen: Dayana Rodríguez Bohórquez fue atacada letalmente por su pareja sentimental en una zona rural del municipio. El agresor se entregó a las autoridades en el departamento de Córdoba y confesó el crimen.

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    Minuto30.com .- Una ola de violencia machista sacude al departamento de Antioquia. En las últimas horas, las autoridades confirmaron el asesinato de Dayana Rodríguez Bohórquez, una joven de 24 años, en lo que constituye el tercer feminicidio registrado en la región en un lapso de apenas tres días.

    El trágico suceso tuvo lugar en la vereda Villas del Socorro, una zona rural ubicada a unos 45 minutos del casco urbano del municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.

    Brutalidad y agresión letal

    Tras el ingreso del cuerpo a la morgue municipal, se conoció que la víctima fue atacada con extrema violencia. Dayana Rodríguez sufrió un trauma craneal severo causado por un elemento contundente, lo que le provocó una herida abierta con exposición de masa encefálica y una fractura con múltiples fragmentos, a nivel del hueso occipital.

    La crudeza del ataque dejó en evidencia la sevicia con la que actuó el agresor, causándole la muerte de forma inmediata en el lugar de los hechos.

    Confesión del victimario

    Horas después de cometer el crimen, el compañero sentimental de la víctima y presunto feminicida se presentó voluntariamente ante la estación de Policía del municipio de Planeta Rica, en el vecino departamento de Córdoba.

    Ante las autoridades, el sujeto confesó ser el autor del asesinato. En su relato, manifestó que durante la madrugada sostuvo una fuerte discusión con Dayana motivada por un ataque de celos, tras haber revisado el teléfono celular de la joven y encontrar conversaciones con otro hombre. Según su versión, esta situación desencadenó el ataque con el objeto contundente.

    Violencia de género y control coercitivo

    Este nuevo feminicidio enciende las alarmas de las organizaciones de derechos humanos y colectivos de mujeres en Antioquia, quienes exigen medidas urgentes por parte del Estado ante la racha de violencia feminicida que ha cobrado la vida de tres mujeres en menos de 72 horas en el departamento.

    El agresor confeso quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez de control de garantías para que responda por el delito de feminicidio agravado.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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