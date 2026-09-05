Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¿Niño de 9 años tomando trago? Hallaron a 47 menores de rumba en bar que posaba de sindicato

    Un operativo policial en Teusaquillo dejó al descubierto a 47 menores consumiendo licor en un bar.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¿Niño de 9 años tomando trago? Hallaron a 47 menores de rumba en bar que posaba de sindicato
    Foto de Mebog.
    ¿Niño de 9 años tomando trago? Hallaron a 47 menores de rumba en bar que posaba de sindicato

    Resumen: Un operativo policial en Teusaquillo dejó al descubierto a 47 menores consumiendo licor en un bar con fachada de sindicato. El sitio fue clausurado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    En una sorpresiva intervención de la fuerza pública efectuada en el barrio La Magdalena, perteneciente a la localidad de Teusaquillo en Bogotá, las autoridades descubrieron a 47 menores de edad al interior de un establecimiento nocturno que funcionaba mediante una falsa apariencia sindical.

    La acción fue liderada por unidades de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, quienes constataron la presencia de niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 9 y los 17 años.

    Al ingresar al predio, los uniformados evidenciaron que los asistentes se encontraban presuntamente ingiriendo bebidas embriagantes como aguardiente, cerveza, ron y whisky. De acuerdo con el reporte oficial, uno de los jóvenes fue ubicado en un evidente estado de alcoholemia superior.

    Ante la gravedad del hallazgo durante el operativo, varios progenitores acudieron al lugar tras ser notificados, manifestando que los jóvenes habían salido de sus hogares mediante engaños, mientras que otros menores quedaron bajo el amparo institucional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.

    Lea también: Reporte de Medicina Legal: identificados los cuatro fallecidos tras la neutralización de alias ‘Bendito Menor’

    Frente al procedimiento, el comandante de la Estación de Policía de Teusaquillo, mayor Andrés Melenje, explicó que el establecimiento recurría al cambio recurrente de su razón social con la finalidad de evadir los monitoreos oficiales.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Asimismo, la institución confirmó que la sede acumulaba cuatro cierres previos por diversas infracciones a las normas de convivencia.

    Como desenlace del operativo, el sitio fue objeto de una sanción correctiva consistente en el cierre preventivo por diez días por permitir el expendio e ingesta de licor a menores.

    Las autoridades ratificaron que continuarán los monitoreos para evitar que inmuebles con fachadas falsas infrinjan la norma en el operativo diario.

    Más noticias de Bogotá

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.