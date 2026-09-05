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Resumen: Un operativo policial en Teusaquillo dejó al descubierto a 47 menores consumiendo licor en un bar con fachada de sindicato. El sitio fue clausurado.

¿Niño de 9 años tomando trago? Hallaron a 47 menores de rumba en bar que posaba de sindicato

En una sorpresiva intervención de la fuerza pública efectuada en el barrio La Magdalena, perteneciente a la localidad de Teusaquillo en Bogotá, las autoridades descubrieron a 47 menores de edad al interior de un establecimiento nocturno que funcionaba mediante una falsa apariencia sindical.

La acción fue liderada por unidades de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, quienes constataron la presencia de niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 9 y los 17 años.

Al ingresar al predio, los uniformados evidenciaron que los asistentes se encontraban presuntamente ingiriendo bebidas embriagantes como aguardiente, cerveza, ron y whisky. De acuerdo con el reporte oficial, uno de los jóvenes fue ubicado en un evidente estado de alcoholemia superior.

Ante la gravedad del hallazgo durante el operativo, varios progenitores acudieron al lugar tras ser notificados, manifestando que los jóvenes habían salido de sus hogares mediante engaños, mientras que otros menores quedaron bajo el amparo institucional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.

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Frente al procedimiento, el comandante de la Estación de Policía de Teusaquillo, mayor Andrés Melenje, explicó que el establecimiento recurría al cambio recurrente de su razón social con la finalidad de evadir los monitoreos oficiales.

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Asimismo, la institución confirmó que la sede acumulaba cuatro cierres previos por diversas infracciones a las normas de convivencia.

Como desenlace del operativo, el sitio fue objeto de una sanción correctiva consistente en el cierre preventivo por diez días por permitir el expendio e ingesta de licor a menores.

Las autoridades ratificaron que continuarán los monitoreos para evitar que inmuebles con fachadas falsas infrinjan la norma en el operativo diario.

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