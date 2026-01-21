¡Qué descaro! Banda criminal frenó a balazos la exhumación de un cadáver en Betulia

Resumen: Una diligencia judicial para recuperar un cadáver en Betulia, Antioquia, terminó en un enfrentamiento armado cuando presuntos integrantes del grupo ilegal 20 de Julio atacaron a la Fuerza Pública. En el cruce de disparos resultaron heridas cuatro personas, quienes fueron trasladadas al hospital local y quedaron bajo custodia, mientras las autoridades suspendieron temporalmente la exhumación y anunciaron acciones contra la estructura criminal.

Una diligencia judicial para recuperar un cadáver terminó en un enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y presuntos integrantes de una estructura delincuencial en el municipio de Betulia, suroeste de Antioquia. El hecho dejó cuatro personas heridas y obligó a suspender temporalmente el procedimiento de exhumación.

De acuerdo con información oficial, el operativo fue adelantado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, luego de que se reportara la desaparición de un hombre de 34 años el fin de semana anterior. Tras labores de búsqueda, las autoridades ubicaron un cuerpo enterrado en una fosa improvisada en un cafetal, en inmediaciones del barrio Antonio Nariño.

Cuando las autoridades realizaban las labores en el lugar, un grupo de hombres llegó a la zona y, según el reporte preliminar, adoptó una actitud sospechosa. Al ser requeridos para una verificación, habrían abierto fuego contra los uniformados, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Esto le podría interesar: Ecuador impone tasa del 30% a importaciones colombianas por falta de cooperación antidrogas

En medio del enfrentamiento resultaron heridos cuatro presuntos miembros del grupo ilegal conocido como ’20 de Julio’. Durante el procedimiento se les incautaron varias armas de fuego, entre ellas una pistola, una escopeta y un revólver. Ningún integrante de la Fuerza Pública resultó lesionado.

Los heridos fueron trasladados al hospital local, donde permanecen bajo custodia mientras avanzan los actos urgentes y los procesos de judicialización correspondientes.

Sobre el cuerpo que iba a ser exhumado, las autoridades señalaron que aún no se ha logrado su plena identificación, aunque por características físicas y prendas de vestir se presume que podría tratarse del hombre reportado como desaparecido días antes. La diligencia fue suspendida por razones de seguridad y será reprogramada una vez existan garantías para el personal judicial.

El alcalde de Betulia, Néstor Camilo Serna, rechazó lo ocurrido y señaló que este mismo grupo delincuencial estaría vinculado tanto al homicidio como al ataque armado que impidió la acción judicial. El mandatario pidió a la Fiscalía y a las fuerzas militares intensificar las acciones para desarticular esta estructura criminal que, según indicó, viene generando amenazas, hechos violentos y zozobra en la comunidad.