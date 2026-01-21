Imputan cuatro delitos agravados a alias ‘Guajiro’ tras el asesinato de dos policías en Antioquia

Resumen: Luis Cossio, alias ‘Guajiro’, presunto cabecilla del Clan del Golfo, fue judicializado por su presunta participación en los asesinatos de dos policías en el suroeste de Antioquia durante 2025. La Fiscalía le imputó delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte de armas y explosivos en modalidad agravada. Su captura se produjo tras un enfrentamiento con la Policía, en el que se incautaron armas, municiones y equipos de comunicación clave para la investigación.

La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra Luis Cossio, alias Guajiro, cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, por su presunta participación en el asesinato de dos integrantes de la Policía Nacional en hechos violentos ocurridos en el suroeste de Antioquia durante 2025.

Según el material probatorio recopilado por la Seccional Antioquia, el primer hecho se registró el 16 de abril de 2025, cuando un artefacto explosivo fue activado en una zona rural de Salgar, en medio de operaciones de vigilancia de la fuerza pública. El ataque fue atribuido al grupo criminal y causó la muerte del subintendente Nelson Humberto Cárdenas, quien se encontraba cumpliendo funciones en la zona.

Meses después, el 10 de julio de 2025, en el corregimiento Santa Rita del municipio de Andes, Cossio presuntamente protagonizó un ataque con arma de fuego que terminó con la vida del patrullero Luis Carlos González Bejarano. Las autoridades señalaron que el uniformado fue atacado en repetidas ocasiones antes de que el agresor huyera del lugar.

Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Antioquia imputó a alias ‘Guajiro’ varios delitos bajo la modalidad agravada, entre ellos homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos, así como fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado rechazó los cargos en su totalidad.

Un juez de control de garantías determinó que alias ‘Guajiro’ debía permanecer en un centro carcelario bajo medida de aseguramiento, debido a la gravedad de los hechos y el riesgo que representa para la seguridad pública.

La captura de este presunto cabecilla fue producto de un enfrentamiento entre miembros del grupo armado ilegal y la Policía Nacional. Tras el cruce de disparos, las autoridades lograron reducir a Cossio e incautaron un arsenal compuesto por armas de fuego de diversos calibres, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, radios de comunicación y otros elementos considerados clave para las labores de inteligencia y seguimiento operativo.

Las autoridades advierten que la judicialización de este hombre representa un golpe a la estructura del Clan del Golfo en el suroeste antioqueño, una región que ha sido escenario de disputas territoriales por rutas de narcotráfico y minería ilegal.

La fuerza pública ha intensificado el despliegue de operativos en esta zona para combatir a otros integrantes de la subestructura vinculados a actividades criminales, operativos que han permitido capturar a decenas de miembros del Clan del Golfo en Antioquia y otras regiones del país.