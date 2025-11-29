Menú Últimas noticias
    “¡Qué delicia!” Shakira reaccionó al emotivo tributo que Dua Lipa le rindió en su concierto en Bogotá

    La cantante barranquillera compartió su emoción en redes tras escuchar su icónica canción interpretada por la artista británica.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Resumen: Shakira compartió su alegría en redes sociales tras el homenaje que Dua Lipa le rindió en Bogotá, interpretando su emblemática canción Antología durante el concierto. La barranquillera destacó la conexión que la música puede generar entre artistas de distintas ciudades y generaciones, celebrando este momento único para los fanáticos del pop y la música latina.

    El concierto de Dua Lipa en Bogotá se convirtió en un momento histórico para los fanáticos de la música latina, no solo por su impresionante repertorio, sino por el homenaje que le rindió a Shakira al interpretar Antología, una de las canciones más queridas de la barranquillera.

    La sorpresa no pasó desapercibida. Mientras muchos seguidores escuchaban los ensayos previos de la británica, no imaginaban que la presentación incluiría este clásico colombiano. Cuando Dua Lipa subió al escenario y anunció la canción en español, el público estalló en aplausos y vítores, demostrando la profunda conexión que se puede generar entre artistas y fans a través de la música.

    Shakira compartió su alegría en Instagram, expresando su emoción por escuchar su propio tema interpretado por otra artista en la ciudad donde lo escribió: “Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! ¡Gracias! ¡Qué delicia!”, escribió la cantante.

    La interpretación de Antología se convirtió en uno de los momentos más memorables del concierto, consolidando la noche como un encuentro especial entre generaciones de artistas y público.


