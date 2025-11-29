¡Ya nació! Mariana Pajón y Vincent Pelluard celebran la llegada de su primer hijo: “Ya empiezo a extrañar tus pataditas”

Resumen: La deportista Mariana Pajón y su esposo, Vincent Pelluard, recibieron a su primer hijo en Medellín, un nacimiento confirmado por El Colombiano. Aunque la pareja no ha revelado detalles adicionales, la campeona compartió en días previos mensajes llenos de emoción sobre la espera de su bebé. Ambos decidieron vivir este momento en privacidad mientras miles de seguidores celebran la noticia.

La noche del 28 de noviembre marcó un capítulo trascendental en la vida de la deportista más laureada del BMX colombiano. Mariana Pajón y su esposo, el ciclista franco-colombiano Vincent Pelluard, recibieron a su primogénito en una clínica de Medellín, dando inicio a una etapa que la atleta había descrito como “el sueño más esperado”.

El nacimiento fue confirmado por El Colombiano, medio que verificó la información con personas cercanas a la pareja y precisó que el bebé llegó al mundo en óptimas condiciones. Hasta el momento, ni Pajón ni Pelluard han revelado detalles adicionales, como el nombre del recién nacido, debido a la privacidad con la que decidieron manejar este momento.

Durante el embarazo, Mariana compartió en sus redes sociales varias reflexiones sobre los cambios que estaba viviendo y la emoción de acercarse al día del encuentro con su bebé. En su publicación más reciente expresó una mezcla de nostalgia y expectativa que la acompañaba en las últimas semanas, dejando entrever que la llegada del pequeño estaba muy próxima.

La deportista antioqueña, reconocida por su disciplina y rigor en cada etapa de su carrera, señaló que afrontaba este nuevo capítulo con la misma entrega con la que ha construido su legado en el BMX. En entrevistas previas aseguró haber tomado cursos y asesorías para recibir a su hijo de la mejor manera, convencida de que esta será una de las experiencias más significativas de su vida.

Por ahora, tanto Pajón como Pelluard mantienen el bajo perfil que anunciaron desde el inicio y priorizan la intimidad familiar en estos primeros días, mientras miles de seguidores celebran la noticia y esperan futuras actualizaciones.