¡Qué crueldad! Investigan envenenamiento de seis perritos en Ciudad Bolívar; dos de ellos fallecieron

Resumen: En Ciudad Bolívar, seis perros del Instituto Antonio García fueron presuntamente envenenados, lo que dejó dos muertos y cuatro en estado crítico. Las autoridades, junto con el IDPYBA y la Fiscalía, investigan los hechos, mientras los animales heridos reciben atención veterinaria especializada. La comunidad educativa se mostró consternada y la ciudadanía fue invitada a colaborar con información que ayude a esclarecer el caso.

Autoridades locales y distritales investigan un presunto caso de envenenamiento que afectó a seis perros en el entorno del Instituto Antonio García, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Dos de los animales fallecieron y cuatro permanecen en estado crítico. Los caninos, que formaban parte del día a día del colegio, eran cuidados y alimentados por estudiantes, docentes y personal de la institución.

Tras recibir el reporte, funcionarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y de la Alcaldía Local se desplazaron al lugar, activando la ruta de atención para verificar los hechos y recopilar información que permita establecer responsabilidades. La intervención contó con el apoyo del Grupo de Carabineros de la Policía de Bogotá, encargado de custodiar la escena, preservar indicios y entrevistar a testigos.

Los cuatro perros que permanecen con vida fueron trasladados a una clínica veterinaria vinculada al IDPYBA, donde reciben atención especializada para estabilizarlos. Según fuentes oficiales, los síntomas estarían asociados al consumo de una sustancia tóxica.

La situación ha causado conmoción entre los integrantes del instituto, quienes lamentaron profundamente la muerte de los dos animales y expresaron preocupación por el estado de los demás.

Esto le podría interesar: El norte de Bogotá es un gran charco: la Séptima y la Autonorte en emergencia tras granizada e inundaciones

Investigación y llamado a la ciudadanía

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Reacción Inmediata contra Delitos Ambientales y contra la Fauna (GELMA), asumió la investigación penal con el objetivo de identificar y judicializar a los responsables, en un hecho tipificado como maltrato animal en la legislación colombiana.

Desde la administración distrital se reiteró que cualquier acto de crueldad contra los animales es intolerable y que este tipo de delitos puede acarrear sanciones penales. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, quienes tengan información, videos, fotografías o testimonios que aporten a la investigación, los compartan de inmediato a través de la Línea de Emergencias 123.

El IDPYBA recordó además que la ciudadanía puede reportar casos de maltrato a la Línea Contra el Maltrato Animal (601 439 9801) o mediante el correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co

Estos canales permiten que la información sea evaluada por personal especializado y clasificada según la urgencia, priorizando la atención veterinaria o la intervención policial cuando la vida del animal esté en riesgo.

La administración distrital enfatizó que la colaboración de la comunidad es clave para proteger a los animales y garantizar que hechos de maltrato no queden impunes, resaltando la importancia de aportar información y evidencia de manera responsable.