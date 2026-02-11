Menú Últimas noticias
    Las autoridades adelantan la investigación y los cuatro perritos heridos reciben atención veterinaria especializada.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: IDPYBA.
    ¡Qué crueldad! Investigan envenenamiento de seis perritos en Ciudad Bolívar; dos de ellos fallecieron

    Resumen: En Ciudad Bolívar, seis perros del Instituto Antonio García fueron presuntamente envenenados, lo que dejó dos muertos y cuatro en estado crítico. Las autoridades, junto con el IDPYBA y la Fiscalía, investigan los hechos, mientras los animales heridos reciben atención veterinaria especializada. La comunidad educativa se mostró consternada y la ciudadanía fue invitada a colaborar con información que ayude a esclarecer el caso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Autoridades locales y distritales investigan un presunto caso de envenenamiento que afectó a seis perros en el entorno del Instituto Antonio García, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Dos de los animales fallecieron y cuatro permanecen en estado crítico. Los caninos, que formaban parte del día a día del colegio, eran cuidados y alimentados por estudiantes, docentes y personal de la institución.

    Tras recibir el reporte, funcionarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y de la Alcaldía Local se desplazaron al lugar, activando la ruta de atención para verificar los hechos y recopilar información que permita establecer responsabilidades. La intervención contó con el apoyo del Grupo de Carabineros de la Policía de Bogotá, encargado de custodiar la escena, preservar indicios y entrevistar a testigos.

    Los cuatro perros que permanecen con vida fueron trasladados a una clínica veterinaria vinculada al IDPYBA, donde reciben atención especializada para estabilizarlos. Según fuentes oficiales, los síntomas estarían asociados al consumo de una sustancia tóxica.

    Foto: IDPYBA.

    La situación ha causado conmoción entre los integrantes del instituto, quienes lamentaron profundamente la muerte de los dos animales y expresaron preocupación por el estado de los demás.

    Investigación y llamado a la ciudadanía

    La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Reacción Inmediata contra Delitos Ambientales y contra la Fauna (GELMA), asumió la investigación penal con el objetivo de identificar y judicializar a los responsables, en un hecho tipificado como maltrato animal en la legislación colombiana.

    Foto: IDPYBA.

    Desde la administración distrital se reiteró que cualquier acto de crueldad contra los animales es intolerable y que este tipo de delitos puede acarrear sanciones penales. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, quienes tengan información, videos, fotografías o testimonios que aporten a la investigación, los compartan de inmediato a través de la Línea de Emergencias 123.

    El IDPYBA recordó además que la ciudadanía puede reportar casos de maltrato a la Línea Contra el Maltrato Animal (601 439 9801) o mediante el correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co

    Estos canales permiten que la información sea evaluada por personal especializado y clasificada según la urgencia, priorizando la atención veterinaria o la intervención policial cuando la vida del animal esté en riesgo.

    La administración distrital enfatizó que la colaboración de la comunidad es clave para proteger a los animales y garantizar que hechos de maltrato no queden impunes, resaltando la importancia de aportar información y evidencia de manera responsable.


