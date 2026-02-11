Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El norte de Bogotá es un gran charco: la Séptima y la Autonorte en emergencia tras granizada e inundaciones

La capital del país vivió una tarde de caos absoluto este miércoles 11 de febrero. Una potente granizada, acompañada de lluvias torrenciales, provocó el colapso de la movilidad en los principales corredores del norte, dejando imágenes de vehículos atrapados bajo el agua y capas de hielo que cubrieron localidades como Usaquén y Suba.

La Secretaría de Movilidad emitió una alerta roja para los conductores, pidiendo evitar a toda costa el tránsito por la Autopista Norte y la carrera Séptima.

Los puntos más críticos se localizan en la Autopista Norte con calle 209 y en la carrera Séptima a la altura de las calles 153, 163 y 237, donde el agua alcanzó niveles que impiden el paso de vehículos particulares y de transporte público.

Además, se reportan afectaciones graves en la Avenida Cali con calle 139 y en el Canal Torca, el cual se encuentra bajo estricta vigilancia por riesgo de desbordamiento.

La situación ha incrementado drásticamente los tiempos de desplazamiento, convirtiendo trayectos cortos en recorridos de varias horas.

La emergencia no se limitó al norte. Sobre el mediodía, el sur de Bogotá también sufrió el embate del clima con fuertes precipitaciones y granizo en Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.

Las autoridades mantienen el monitoreo en localidades como Barrios Unidos, Engativá y Teusaquillo, advirtiendo que las lluvias podrían extenderse durante la noche.

Se recomienda a la ciudadanía no intentar cruzar corrientes de agua y estar atentos a los reportes oficiales, ya que la visibilidad para motociclistas y conductores es mínima.

Los organismos de emergencia trabajan a esta hora en la succión de agua en los puntos inundados para intentar restablecer el flujo vehicular antes de la hora pico.

