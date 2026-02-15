¡Qué crueldad! Intentaron quemar viva a una gatica en inmediaciones del cementerio de Chigorodó

Resumen: Una gata fue encontrada con quemaduras graves en inmediaciones del cementerio de Chigorodó, en un hecho que habría sido provocado de manera intencional. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar a los responsables, mientras el caso ha generado indignación en la comunidad.

Un nuevo caso de maltrato animal encendió las alarmas en el municipio de Chigorodó, en la subregión de Urabá, luego de que una gata fuera encontrada con graves quemaduras en la cola en inmediaciones del cementerio municipal. El hecho es materia de verificación por parte de las autoridades locales.

De acuerdo con la información oficial, el animal habría sido lesionado de manera intencional. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, una de las líneas de investigación apunta a una posible relación con prácticas supersticiosas, teniendo en cuenta el lugar donde fue hallado y la fecha en que se conoció el caso —viernes 13—, asociada culturalmente a múltiples creencias populares.

Desde la administración municipal rechazaron lo ocurrido y anunciaron medidas de seguimiento en el sector. El secretario de Agricultura y Medio Ambiente de Chigorodó, Jhon Edison Pautt Escobar, manifestó:

“Rechazamos rotundamente el maltrato animal en el municipio de Chigorodó. Hoy, la Secretaría de Agricultura conoció el caso de una gata donde fue quemada su cola presuntamente para actos de brujería. El municipio estará muy pendiente del cementerio y de todos los sectores del municipio para que no se vuelva a presentar ningún caso de maltrato animal”.

Esto le podría interesar: ¡Tragedia en Necoclí! Menor de 16 años murió tras caer del puente sobre el río Mulatos

La dependencia indicó que se reforzará la vigilancia en puntos considerados sensibles y se mantendrán activos los canales de denuncia para que la ciudadanía reporte cualquier hecho que atente contra la integridad de los animales.

Marco legal y sanciones

Las autoridades recordaron que el maltrato animal en Colombia está sancionado bajo la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), normativa que establece penas de prisión que oscilan entre 32 y 56 meses para quienes causen la muerte o lesiones graves a animales domésticos o silvestres.

El caso ha generado rechazo entre habitantes del municipio, quienes expresaron preocupación por la posibilidad de que aún persistan prácticas basadas en creencias sin fundamento que terminan afectando a los animales.

Desde la institucionalidad se reiteró que este tipo de conductas constituyen un delito y que cualquier información que permita esclarecer los hechos puede ser clave para avanzar en las investigaciones.