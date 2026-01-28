Águila lanza su comercial viral para el Mundial 2026, uniendo a James Rodríguez y figuras nacionales en el Fichaje Nacional. Foto: Tomada de video

Resumen: Cerveza Águila ha encendido la fiebre mundialista con el lanzamiento de su comercial "Fichaje Nacional", una ambiciosa campaña que une a figuras de la Selección Colombia como James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos con iconos de la cultura pop como Betty la Fea, "El Pibe" Valderrama y Ryan Castro. El video, que ya es viral, invita a todos los colombianos a sumarse como "fichajes" del equipo de cara al Mundial 2026, mezclando humor, música y un mensaje de unidad que ha generado tanto aplausos como debates en redes sociales sobre sus protagonistas y la banda sonora

¡Que comience el Fichaje Nacional! Cerveza Águila paraliza las redes con su comercial para el Mundial 2026

La expectativa por el regreso de la Selección Colombia a la máxima cita del fútbol ha alcanzado un nuevo nivel.

Cerveza Águila ha lanzado su campaña “Fichaje Nacional”, un comercial de alto impacto que ya es viral y que busca unir a todo el país de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en junio de 2026.

La pieza audiovisual no solo destaca por su producción, sino por una convocatoria sin precedentes que mezcla a las estrellas actuales de la “Tricolor” con iconos de la cultura pop y el entretenimiento colombiano.

El video inicia con una carga emotiva profunda: James Rodríguez caminando por el túnel del estadio bajo el sonido de fuegos artificiales y un narrador que recuerda los ocho años de espera para volver a un mundial.

En el camerino, James asume su rol de líder recordándole a figuras como Luis Díaz y David Ospina que la camiseta es el símbolo que une a todos los colombianos.

Sin embargo, el tono cambia hacia el humor y la inclusión cuando el creador de contenido Camilo Cifuentes irrumpe en la charla técnica de Néstor Lorenzo, dando pie a la premisa central: en este mundial, todos los ciudadanos están “fichados” para jugar como un solo equipo.

La narrativa del comercial recorre diversos escenarios de la idiosincrasia nacional. En un bar, el legendario “Pibe” Valderrama bromea sobre ceder su mítica camiseta número 10 al “Capi” James, mientras que personajes inesperados como Ana María Orozco, en su eterno papel de Betty la Fea, interactúan en la historia.

Lea también: ¡A mover el cuerpo! Ya abrieron los cupos para hacer deporte gratis en Medellín: así se puede inscribir

¡Que comience el Fichaje Nacional! Cerveza Águila paraliza las redes con su comercial para el Mundial 2026

La música corre por cuenta de Ryan Castro, quien aporta el ritmo urbano con rimas dedicadas a la destreza de “Lucho” Díaz, contagiando el ambiente de fiesta en las calles y barrios populares como Kennedy en Bogotá.

El despliegue de personalidades continúa con la aparición del piloto Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián, quienes se suman a la fiebre mundialista bajo la consigna de la responsabilidad y el sabor de la cerveza sin alcohol.

La pieza cierra con un potente montaje donde James, Richard Ríos, Lucho Díaz y el resto del elenco repiten al unísono una promesa de unidad: “Desde el primero hasta el último minuto”.

El objetivo es claro: demostrarle al mundo que Colombia juega como un solo bloque, borrando la línea entre los futbolistas profesionales y los millones de hinchas.

A pesar del éxito rotundo y las millones de reproducciones, el comercial no se ha librado de la polémica en las plataformas digitales.

Algunos sectores de la audiencia han criticado la propuesta musical de Ryan Castro o la presencia de figuras como Altafulla y la locutora Valentina Taguado.

Incluso, los internautas más detallistas han especulado sobre un supuesto mensaje subliminal de jerarquía, cuestionando por qué James Rodríguez es quien abre el video en lugar del técnico Néstor Lorenzo.

No obstante, más allá de las especulaciones, lo cierto es que la campaña ha logrado encender con fuerza la llama mundialista en todo el territorio nacional.

Una camiseta. Un solo equipo. Un país.

Colombia unida desde el primer hasta el último minuto. ⚽ @CervezaAguila #LaSeleNosUne pic.twitter.com/EQX3Q3LKkL — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 28, 2026

Más noticias de Deporte