Jugadores del Manchester City reembolsan gastos a hinchas tras perder en Noruega, un ejemplo de respeto ausente en el fútbol colombiano. Foto: Tomada de X @ManCity

Resumen: Tras la sorprendente derrota 3-1 ante el Bodø/Glimt en Noruega, los jugadores del Manchester City dieron una lección mundial de respeto al anunciar que reembolsarán los gastos de transporte y entradas a los 374 hinchas que viajaron para apoyarlos. Este gesto sin precedentes, motivado por el sacrificio económico de sus seguidores, ha generado una ola de aplausos y abre un necesario debate sobre la desconexión entre ídolos y afición en ligas como la colombiana, donde la fidelidad del hincha rara vez recibe tal nivel de reconocimiento y empatía por parte de los protagonistas.

¡Que cojan ejemplo en Colombia! Jugadores del Manchester City pagarán los costos de las entradas y tiquetes a hinchas que viajaron a verlos perder

En un gesto sin precedentes que ha dado la vuelta al mundo, la plantilla del Manchester City ha decidido asumir los costos de viaje y boletería de los aficionados que se desplazaron hasta Noruega para presenciar la inesperada caída de su equipo.

Mientras en ligas como la colombiana el distanciamiento entre ídolos y afición es a veces evidente, en Inglaterra han dado una cátedra de respeto al seguidor.

Un grupo de 374 valientes hinchas “Citizens” emprendieron una travesía logística complicada para ver a su equipo enfrentarse al Bodø/Glimt.

Sin embargo, la alegría del viaje se transformó en frustración cuando el conjunto local sorprendió a todos con un contundente 3-1, dejando al City con una de las derrotas más dolorosas y vergonzosas de la temporada.

Conscientes del esfuerzo económico y el tiempo invertido por sus seguidores, los jugadores no se quedaron de brazos cruzados.

A través de un comunicado oficial, anunciaron que reembolsarán la totalidad de los costos de tiquetes aéreos y entradas a cada uno de los asistentes.

“Ustedes son lo más importante para nosotros. Sabemos los sacrificios que hacen para vernos. Reembolsarles lo que pagaron es lo menos que podemos hacer”, expresaron los referentes del plantel en el comunicado.

Este gesto no solo ha sido aplaudido por la prensa internacional, sino que abre un debate necesario en países como Colombia.

En una liga donde la fidelidad del hincha suele ponerse a prueba con resultados adversos y altos costos de vida, la acción del Manchester City se percibe como un estándar de oro en la relación club-aficionado.

El mundo del fútbol hoy celebra que, más allá de los millones que rodean este deporte, aún prevalezca el reconocimiento a quienes son el alma del espectáculo: la hinchada.

Un ejemplo, sin duda, que debería tomar algunos jugadores en Colombia.