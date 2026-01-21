La Selección Colombia Sub-17 intensifica su preparación técnica y táctica en Barranquilla con entrenamientos de alta velocidad bajo el mando profesional. Foto: FCF

Resumen: Bajo una dinámica de alta exigencia en Barranquilla, la Selección Colombia Masculina Sub-17 avanza en su preparación técnica y táctica, priorizando la intensidad y la velocidad de juego. El cuerpo técnico ha enfocado las sesiones en perfeccionar la salida desde el fondo, la finalización y el ajuste de bloques defensivos, mientras jugadores como Anderson Murillo destacan el rigor de este proceso que busca consolidar una identidad competitiva de cara a los próximos retos internacionales.

Barranquilla es el laboratorio: Se cocina una nueva generación de la ‘Sele’ Colombia Sub-17 con sello de velocidad y precisión

La Selección Colombia Masculina Sub-17 continúa su puesta a punto en Barranquilla, enfocándose en una preparación de alta intensidad bajo la dirección del cuerpo técnico liderado por Juan Carlos Ramírez.

Durante este microciclo en la “Puerta de Oro”, el equipo ha trabajado exhaustivamente en la cohesión táctica, priorizando la observación y evaluación de los convocados para consolidar una propuesta de juego sólida tanto en las fases ofensivas como defensivas.

En el campo de entrenamiento, las sesiones se han dividido en bloques específicos para potenciar el rendimiento colectivo.

En ataque, los juveniles han desarrollado circuitos de pases y patrones de salida orientados a la finalización y definición efectiva.

Por otro lado, el trabajo defensivo se ha centrado en el ajuste de bloques (alto, medio y bajo), permitiendo que los jugadores se adapten con versatilidad a los diferentes escenarios y ritmos que exige la competencia internacional.

El ambiente dentro del grupo refleja compromiso y exigencia, tal como lo expresaron los protagonistas a los medios de la FCF.

El jugador Anderson Murillo subrayó la calidad de las jornadas, destacando que los entrenamientos se realizan a una velocidad competitiva para llegar en óptimas condiciones a los próximos retos.

Con este enfoque integral, el combinado nacional busca pulir cada detalle técnico antes de encarar sus compromisos oficiales.

