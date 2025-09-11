Resumen: El diputado de Antioquia, Andrés Bedoya, criticó duramente el silencio del presidente Gustavo Petro tras los atentados terroristas en Medellín, pidiendo que "alguien vaya y lo despierte". Bedoya aseguró que la "paz total" del gobierno es una "presión" para "entregar el país a los delincuentes", comparando la situación actual de Colombia con la de Venezuela.

El diputado de Antioquia, Andrés Bedoya, criticó el silencio del presidente Gustavo Petro ante el ataque terrorista a una torre de energía de EPM en Medellín.

En su intervención en la Asamblea, Bedoya aseguró: «Han pasado más de 13 horas desde lo ocurrido el día de ayer en Medellín, y ni una sola palabra por parte del honorable Presidente frente a lo que viene pasando en Medellín. Que alguien vaya y lo despierte».

Además, el diputado aseguró que «acá hay que ser contundentes contra este tipo de actos, y más con la zozobra que se genera».

Le puede interesar: 21 presuntos integrantes de ‘La Veracruz’ terminan en la cárcel por una red de extorsión en Medellín

Por último, Bedoya aseguró que lo que viene pasando en Colombia, es el reflejo de lo que sucedió años atrás en Venezuela: «Estamos hablando de Medellín. Estamos hablando que ya están acá. A Venezuela la condenaron con ‘patria o muerte’, y a Colombia la están condenando con la palabra ‘paz’. No dejemos que se convierta esto en una presión frente a lo que quiere el desgobierno de Gustavo Petro con su famosa ‘paz total’, y es entregarle el país a los delincuentes».

«Que alguien vaya y lo despierte»: Andrés Bedoya critica el silencio de Petro ante atentado en Medellín