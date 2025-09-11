Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: 21 miembros de la banda ‘La Veracruz’ fueron enviados a la cárcel por una red de extorsión en Medellín que afectaba a comerciantes y a la población LGBTIQ+.

21 presuntos integrantes de ‘La Veracruz’ terminan en la cárcel por una red de extorsión en Medellín

Un contundente golpe contra la delincuencia organizada fue dado en la Comuna 10 de Medellín, donde un juez envió a la cárcel a 21 presuntos integrantes de la banda ‘La Veracruz’, responsables de una sistemática extorsión en Medellín que afectaba a comerciantes, transportadores, vendedores informales y a la población LGBTIQ+.

Según las pruebas recolectadas, esta banda exigía cuotas semanales de entre $10.000 y $100.000 a sus víctimas para dejarlas trabajar en sectores como La Veracruz, Plaza Botero y el Parque Berrío.

Para las trabajadoras sexuales, las exigencias eran aún más violentas, incluyendo golpes, puñaladas y robo de pertenencias para forzar el pago.

La red ilegal estaba liderada por Fred, quien no solo coordinaba las extorsiones sino también el expendio de estupefacientes.

Contaba con seis coordinadores de zona que también fueron judicializados. En uno de los casos documentados, un comerciante de San Benito llegó a pagar $25 millones de pesos en extorsiones.

Los 21 capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y hurto calificado, en modalidad agravada.

