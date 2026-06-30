¿Puro revanchismo? Quintero estaría utilizando la Supersalud para ver en qué se gastan la plata en la FLA

Resumen: La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) rechazó categóricamente las acusaciones de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) sobre una supuesta negativa a entregar información u obstaculizar una auditoría. La empresa afirmó haber atendido el proceso de manera diligente y colaborativa , aclarando que en ningún momento ha retenido los datos requeridos. Asimismo, la FLA justificó la presentación de una recusación legal ante la existencia de irregularidades en el proceso , argumentando que el ente de control ha realizado solicitudes que exceden el ámbito de la vigilancia en salud al exigir documentos confidenciales, contractuales y de gobierno corporativo, tales como actas de junta directiva, certificaciones bancarias y registros de litigios judiciales.

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En un fuerte pronunciamiento emitido este 30 de junio, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) rechazó categóricamente los recientes señalamientos de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud). La autoridad sanitaria había acusado a la empresa de impedir la continuidad de una auditoría y de negarse a suministrar información clave.

Según la FLA, dichas afirmaciones «desconocen la realidad del proceso». La empresa antioqueña aseguró que ha atendido las solicitudes de manera «diligente y respetuosa», manteniendo una actitud de total colaboración con los organismos de control. «En ningún momento se ha negado la entrega de información requerida», enfatizó la organización.

Defensa del debido proceso y recusación

La tensión entre ambas entidades aumentó luego de que la FLA radicara una recusación formal, un mecanismo previsto por la ley que la empresa activó ante la existencia de presuntas irregularidades en el desarrollo de la auditoría. Con esta medida, la licorera busca garantizar la imparcialidad, transparencia, neutralidad y el debido proceso en las actuaciones administrativas.

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Requerimientos que «exceden» la vigilancia en salud

El núcleo del desacuerdo radica en el tipo de documentación solicitada por la Supersalud. De acuerdo con el boletín de prensa, el ente de control ha exigido datos sobre asuntos confidenciales y de gobierno corporativo que no guardan relación con el objeto de una auditoría de salud.

Entre la información solicitada que la FLA considera fuera del ámbito de competencia de la entidad se encuentran:

Aspectos contractuales, financieros y confidenciales de la organización.

Certificaciones de cuentas bancarias.

Actas de las juntas directivas.

Registro de litigios, procesos judiciales y conciliaciones en curso.

Con este panorama, la FLA reiteró su disposición a ser vigilada bajo los marcos legales, pero defendió la necesidad de poner límites institucionales cuando las solicitudes superen el marco técnico y misional de la entidad auditora.

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