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    Más de 40 expendedores de carne fueron capacitados en Bello para evitar sanciones y proteger la salud

    Expendedores de carne de Bello fueron capacitados en buenas prácticas sanitarias y normatividad vigente.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Más de 40 expendedores de carne fueron capacitados en Bello para evitar sanciones y proteger la salud
    Foto de cortesía.
    Más de 40 expendedores de carne fueron capacitados en Bello para evitar sanciones y proteger la salud

    Resumen: Más de 40 expendedores de carne recibieron capacitación en Bello sobre buenas prácticas sanitarias, normatividad vigente y seguridad alimentaria para fortalecer la salud pública.

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    La Alcaldía de Bello capacitó a más de 40 expendedores de carne con el propósito de fortalecer las buenas prácticas sanitarias, promover el cumplimiento de la normatividad vigente y garantizar la comercialización de productos seguros para los consumidores.

    La jornada fue liderada por la Secretaría de Salud como parte de las estrategias de inspección, vigilancia y control sanitario que adelanta la administración municipal.

    Durante el encuentro, los asistentes recibieron orientación sobre las acciones que desarrolla el proceso de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) Sanitaria, con énfasis en el cumplimiento del Decreto 1500 de 2007, normativa que establece los requisitos técnicos y sanitarios para asegurar la inocuidad de los productos cárnicos y proteger la salud pública.

    La capacitación también permitió sensibilizar a los expendedores de carne sobre la importancia de aplicar buenas prácticas en el manejo, almacenamiento y comercialización de estos productos, con el fin de reducir riesgos sanitarios y ofrecer alimentos de calidad a la comunidad.

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    Además, los comerciantes fueron informados sobre las obligaciones que deben cumplir sus establecimientos de acuerdo con la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

    En este espacio se abordaron aspectos relacionados con la legalidad de los negocios y las medidas necesarias para evitar sanciones por incumplimiento de la normativa.

    Desde la Secretaría de Salud de Bello indicaron que continuarán desarrollando jornadas de capacitación, acompañamiento e inspección para fortalecer el cumplimiento de las normas en los establecimientos comerciales y seguir promoviendo una cultura de responsabilidad entre los expendedores de carne, con el objetivo de proteger la salud de los habitantes del municipio.

    Más de 40 expendedores de carne fueron capacitados en Bello para evitar sanciones y proteger la salud

    Foto de cortesía.

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    Más de 40 expendedores de carne fueron capacitados en Bello para evitar sanciones y proteger la salud

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