    ¡Puro flow colombiano! Hamilton sigue creciendo y estrenará canción junto a Maluma y otros duros

    Hamilton se une a Maluma, Kapo y más en «Flaka». La fusión de afrobeats y sabor colombiano que va a romper las plataformas.

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Puro flow colombiano! Hamilton sigue creciendo y estrenará canción junto a Maluma y otros duros

    Resumen: Los productores The Prodigiez anunciaron el lanzamiento de "Flaka" (13 de noviembre), una potente colaboración de afrobeats que une a Hamilton con Maluma, Kapo, Zaider y Maisak. El junte mezcla el talento de Medellín, Cali y la costa, generando altas expectativas como éxito de fin de año.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La escena musical colombiana se prepara para el lanzamiento de uno de los juntes más potentes y diversos del año. Los reconocidos productores The Prodigiez anunciaron la llegada de «Flaka», una colaboración que promete mezclar el sabor de Medellín, Cali y la costa caribeña con una nómina estelar, encabezada por el artista Hamilton.

    El sencillo, que saldrá al mercado hoy, 13 de noviembre, reunirá a Hamilton, conocido como el «#Afrorockstar», junto a figuras de talla internacional como Maluma, y talentos clave como Kapo, Zaider y Maisak.

    «Flaka» se perfila como un himno de fin de año y representa una fusión de géneros, destacando los ritmos de afrobeats que Hamilton ha popularizado en el país. El artista, que continúa «rompiendo» con su estilo único, consolida así una alianza que une las principales ciudades musicales de Colombia.

    Las expectativas sobre «Flaka» son extremadamente altas, anticipando que se convertirá en un éxito masivo gracias a la combinación de flow urbano, sabor caribeño y la producción de alto nivel de The Prodigiez.


