Resumen: La crisis de seguridad en Anorí ha dejado vacantes varias plazas docentes en veredas como Medifalda, El Limón y Madre Seca, lo que mantiene a estudiantes sin clases presenciales. Mientras los niños avanzan con talleres en casa, la Secretaría de Educación de Antioquia adelanta procesos de posesión, notificación y nombramiento para cubrir los cargos faltantes.

¡Pupitres vacíos y miedo en las veredas! La crisis de seguridad mantiene a estudiantes sin docentes en Anorí

La situación de orden público en Anorí, municipio del nordeste antioqueño, está afectando de manera directa el acceso a la educación en varias veredas. La falta de docentes en instituciones rurales mantiene a más de 80 niños sin clases presenciales, en un contexto marcado por la presencia de grupos armados y recientes hechos violentos.

Las veredas El Limón, Medifalda y Madre Seca concentran la mayor afectación. En estas sedes educativas hacen falta más de siete maestros, según reportes de la comunidad, lo que ha impedido el desarrollo normal del calendario académico. Ante la ausencia de profesores, los estudiantes intentan avanzar mediante talleres que realizan en sus casas, mientras padres de familia expresan preocupación por el atraso en el proceso educativo de sus hijos.

El panorama de seguridad en el municipio se ha deteriorado en las últimas semanas. Anorí fue escenario del asesinato de dos policías en el casco urbano y de la desactivación de cuatro artefactos explosivos en zona rural. Además, se han reportado desplazamientos y confinamientos de población. En el territorio tienen presencia el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Gaitanista de Colombia y el Frente 36 de las disidencias de las antiguas FARC-EP, en medio de disputas por el control territorial y social.

Esto le podría interesar: ¡Aterrador! Sujeto con un machete intentó secuestrar a niña de 12 años en Girardota

De acuerdo con lo manifestado por habitantes de las veredas, varios docentes no estarían aceptando las plazas asignadas debido a las condiciones de seguridad. Esta situación ha dejado vacantes cargos clave para el funcionamiento de las instituciones educativas rurales.

Anorí no cuenta con autonomía en su Secretaría de Educación, por lo que depende directamente de la Secretaría de Educación de Antioquia para la asignación y gestión de los docentes. Desde esa entidad se informó que dos maestros ya se posesionaron y están en proceso de traslado hacia el municipio. Asimismo, otro docente se encuentra en etapa de notificación y un cuarto en trámite de nombramiento.

En cuanto a una quinta plaza, se indicó que el docente asignado enfrenta un proceso administrativo por abandono de cargo. Una vez finalice ese procedimiento, se podrá avanzar en la designación de su reemplazo.

Mientras se concretan estos movimientos administrativos, padres y estudiantes esperan que la administración municipal y la autoridad departamental logren coordinar acciones que permitan restablecer la prestación del servicio educativo y garantizar el regreso de los niños y niñas a las aulas en condiciones de seguridad.