¡Aterrador! Sujeto con un machete intentó secuestrar a niña de 12 años en Girardota

Resumen: Un hombre de nacionalidad venezolana fue capturado en Girardota tras intentar secuestrar a una menor de 12 años cerca de un colegio. Portaba un machete.

Un ciudadano de nacionalidad venezolana de 42 años fue capturado en las últimas horas en el municipio de Girardota, Antioquia, señalado de interceptar y agredir de manera violenta a una adolescente de apenas 12 años cuando esta se encontraba cerca de su institución educativa, en inmediaciones de la vereda El Totumo.

El estremecedor relato de la víctima indica que el hombre la abordó en el barrio La Nueva Girardota, la sujetó con fuerza de una mano y, mediante amenazas de muerte, intentó arrastrarla hacia una zona boscosa aledaña.

Por fortuna, la menor logró zafarse del agresor en un momento de descuido y corrió a refugiarse en su colegio, donde alertó a sus familiares. Tras la denuncia, la Policía activó un plan de búsqueda basado en una descripción física.

A pesar de que el sujeto intentó burlar a las autoridades cambiándose de ropa para despistar a las patrullas, fue localizado en la calle 10 con carrera 18B portando aún el mencionado costal.

Al realizar el registro, los uniformados hallaron en su interior un machete, arma con la que presuntamente intimidó a la niña.

El sujeto fue trasladado de inmediato a la URI Norte en Copacabana para su judicialización por el delito de secuestro simple, mientras que la Alcaldía de Girardota activó la ruta de atención psicológica y médica para el restablecimiento de los derechos de la menor.

