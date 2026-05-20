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Resumen: Puntos Violeta llegan con más apoyo al Metro de Medellín para prevenir violencias de género.

El Metro de Medellín activa más apoyo para mujeres en estaciones

La estrategia de los Puntos Violeta en el Metro de Medellín contará ahora con el apoyo de la alcaldía para reforzar las acciones de prevención y atención frente a las violencias basadas en género dentro del sistema de transporte masivo.

La articulación se realiza en cuatro estaciones y busca convertir estos espacios de tránsito en entornos seguros y de acompañamiento para las mujeres y personas con identidades de género diversas.

Los Puntos Violeta funcionan mediante estructuras móviles que recorren distintas estaciones de la red y permiten orientar a quienes requieran apoyo o información relacionada con situaciones de violencia.

En estos espacios también se promueven actividades pedagógicas y conversaciones para identificar conductas que afectan la integridad de las personas y visibilizar las rutas institucionales de atención.

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La participación de la alcaldía se realiza a través de la Secretaría de las Mujeres, que dispuso personal especializado para brindar orientación jurídica, primeros auxilios psicológicos y acompañamiento durante la activación de las rutas de atención.

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Según la entidad, el objetivo es garantizar procesos oportunos, confidenciales y sin revictimización.

La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, indicó que la iniciativa busca acercar la conversación sobre las violencias de género a los espacios cotidianos de la ciudad y facilitar que las mujeres conozcan cómo acceder a apoyo institucional.

Por su parte, la jefe de Gestión Social del Metro de Medellín, Adriana Sánchez, señaló que los Puntos Violeta permiten transformar las estaciones en lugares de escucha activa y cuidado, además de ayudar a romper la normalización de diferentes formas de violencia dentro del transporte público.

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