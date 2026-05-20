El país que fabrica talento, pero no siempre futbolistas que se sostienen en la élite

Resumen: Durante muchos años el fútbol colombiano vivió enamorado de su talento natural. Y era lógico. Nos alcanzó para competir, para exportar jugadores y para construir una identidad estética reconocible

Colombia siempre ha sido una tierra generosa con el fútbol. En cada barrio hay un niño capaz de inventarse una gambeta imposible en una cancha inclinada, de perfilarse bien antes de aprender geometría o de entender los tiempos del juego antes de comprender los de la vida. El futbolista colombiano nace con una relación natural con la pelota. La siente cercana. La acaricia más de lo que la golpea. Y quizás por eso el mundo siempre ha mirado hacia este lado buscando talento.

Pero en el fútbol moderno ya no alcanza solo con producir jugadores talentosos. Hoy el verdadero desafío es formar futbolistas. Y aunque parezcan la misma cosa, no lo son. El talento es una virtud natural; el futbolista de élite es una construcción mucho más compleja. Requiere hábitos, comprensión del juego, estabilidad emocional, cultura de trabajo y capacidad para sostenerse dentro de contextos altamente competitivos. El talento abre puertas; la formación integral decide cuánto tiempo puedes permanecer dentro de ellas.

Durante muchos años el fútbol colombiano vivió enamorado de su talento natural. Y era lógico. Nos alcanzó para competir, para exportar jugadores y para construir una identidad estética reconocible. Pero el fútbol mundial evolucionó. Hoy los espacios son más reducidos, las decisiones deben de tomarse más rápido y la inteligencia de juego pesa como la técnica. El jugador ya no solamente debe de saber jugar; debe de entender lo que el partido le pregunta constantemente.

Ahí aparece uno de los grandes desafíos de nuestro fútbol formativo. En Colombia hemos crecido bastante desde el componente de la preparación física. Los futbolistas son cada vez más fuertes, más rápidos y llegan mejor preparados atléticamente. Sin embargo, el próximo salto competitivo del jugador colombiano no estará únicamente en el desarrollo de su cuerpo, sino en la cabeza. En la capacidad de interpretar el juego, resolver problemas, relacionarse mejor con el espacio, tomar decisiones correctas bajo presión y entender que el fútbol no es una suma de movimientos, sino una sucesión permanente de soluciones.

Y eso requiere tiempo.

Lamentablemente, muchas veces nuestros procesos formativos viven atrapados por la urgencia del resultado. Se entrena pensando en el partido del fin de semana antes que en el futbolista de los próximos diez años. Los entrenamientos giran alrededor de la competencia y no alrededor del desarrollo. Y cuando eso ocurre, el niño empieza demasiado temprano a competir, pero demasiado tarde a comprender.

También hay otra realidad que no podemos ignorar: formar futbolistas en Colombia sigue siendo un acto de resistencia. La mayoría de entrenadores trabajan sin tener las condiciones ideales, los clubes no siempre tienen la infraestructura adecuada y muchos jóvenes no comen lo que necesitan sino lo que pueden. Aun así, el fútbol colombiano sigue produciendo jugadores para el mundo. Y eso habla más del talento natural de nuestros futbolistas que de la solidez estructural de nuestro sistema.

Quizás por ello ha llegado el momento de hacernos una pregunta incomoda: ¿qué pasaría si el talento colombiano, además de admirarlo, empezáramos realmente a desarrollarlo?

Porque tal vez el futuro de nuestro fútbol no dependa de encontrar un nuevo jugador extraordinario cada generación. Tal vez dependa de construir contextos capaces de potenciar de manera consciente todo aquello que históricamente nos hizo diferentes.

Colombia no necesita copiar modelos ajenos para formar mejores futbolistas. Necesita entender profundamente quién es su jugador, cómo aprende, cómo siente y cómo se relaciona con el juego. Solo así podremos construir una metodología propia, coherente con nuestra cultura y capaz de transformar el talento natural en futbolistas preparados para sostenerse en la élite.

Es formar futbolistas capaces de entender el juego, sostener la exigencia y seguir amando la pelota aun cuando el fútbol deje de ser un sueño y se convierta en una profesión.