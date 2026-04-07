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Resumen: Medellín monitorea 31 puntos críticos por deslizamientos con tecnología geotécnica y seguimiento permanente del DAGRD.

Con el objetivo de fortalecer la prevención del riesgo, Medellín mantiene activo un sistema de monitoreo geológico y geotécnico en 31 puntos críticos asociados a posibles deslizamientos o movimientos en masa en distintos sectores de la ciudad.

El seguimiento está a cargo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), cuyo equipo técnico realiza vigilancia permanente sobre el comportamiento del terreno mediante instrumentos especializados y el acompañamiento de profesionales en áreas como ingeniería, geología y geotecnia.

Actualmente, el sistema cuenta con 110 dispositivos instalados en territorio, entre ellos 57 inclinómetros, 47 piezómetros, cuatro estaciones integrales de monitoreo hidrometeorológico geotécnico y dos prototipos tipo Smart Node, que permiten medir variables como deformaciones del suelo, humedad y presión interna.

De acuerdo con la información oficial, más de 500 familias que habitan en zonas cercanas a estos puntos han logrado identificar los riesgos presentes en su entorno gracias a este sistema, lo que ha facilitado la implementación de medidas preventivas y acciones de mitigación.

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Además del monitoreo técnico, el DAGRD adelanta procesos de análisis de datos recolectados por los instrumentos y trabaja de manera articulada con líderes comunitarios para fortalecer la pedagogía en gestión del riesgo, especialmente en medio de la actual temporada de lluvias.

Las autoridades continúan evaluando estos escenarios con el fin de reducir la probabilidad de emergencias y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles deslizamientos en la ciudad.

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