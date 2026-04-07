Resumen: Programa Parceritos en Medellín previene la deserción y el reclutamiento forzado en colegios. Más de 800 menores reciben apoyo psicosocial y deportivo.

Medellín apuesta todo al programa Parceritos para prevenir la deserción y el reclutamiento

En una ofensiva institucional contra la instrumentalización de menores en el conflicto urbano, la Alcaldía de Medellín consolidó el programa “Parceritos”, una iniciativa que ya beneficia a más de 800 niños y jóvenes en zonas críticas de la ciudad.

El proyecto, ejecutado en articulación con el sistema educativo y aliados estratégicos, tiene como objetivo principal mitigar el riesgo de deserción escolar y evitar que la población estudiantil termine siendo reclutado por estructuras delincuenciales que operan en las periferias.

La intervención se concentra en instituciones educativas priorizadas donde, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), se reportan los mayores índices de conflictividad y vulnerabilidad social.

La metodología del programa se basa en un acompañamiento psicosocial robusto dirigido a estudiantes entre los 10 y 15 años, quienes acceden a estrategias de formación integral como “Fútbol con Corazón”, la “Universidad de los Niños” y herramientas de pensamiento crítico.

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A través de estos espacios, se busca que el menor no se sienta atraído por las rentas ilícitas y, por el contrario, desarrolle un proyecto de vida sólido orientado hacia la legalidad.

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Actualmente, cerca de 500 alumnos participan en procesos deportivos en sedes como el INEM y la Institución Educativa La Independencia, mientras que otros 300 reciben formación científica y orientación para el acceso a la educación superior.

Desde su implementación en 2024, “Parceritos” ha logrado intervenir a un total de 1.193 menores, reportando una disminución significativa en riñas y actos de violencia dentro de los entornos escolares.

El programa no solo actúa sobre el estudiante, sino que extiende su cobertura hacia el núcleo familiar para fortalecer los entornos protectores y detectar alertas tempranas de inasistencia.

Con este despliegue en territorio, la alcaldía reafirma su compromiso de arrebatarle la juventud a la criminalidad, garantizando que el único camino de los niños sea el aula de clase y no las filas de un combo que los quiera ver reclutado para el delito.

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