Resumen: Llenar esta revistita era comprar el pasaporte a la decepción. Siempre terminabas pegando con toda la ilusión a tres lesionados, dos que se pelearon con el técnico y uno que ni siquiera tenía equipo en el momento del torneo

¿Puntería o brujería? Panini logró una efectividad del 100 % con la convocatoria de la Selección Colombia

Minuto30.com .- Los colombianos hemos quedado sorprendidos luego de que a las 12 del día se diera a conocer la convocatoria final de la Selección Colombia, por parte de Nestor Lorenzo y casualmente los 18 nombres que están en el álbum de Panini fueron atinados.

Queda en el ambiente si fue que en las oficinas de Panini contrataron a un vidente con bola de cristal o si Néstor Lorenzo armó la convocatoria oficial de Colombia comprando sobres en la tienda de la esquina, pero esto es francamente de locos: el álbum del Mundial 2026 le atinó al 100 % de la lista tricolor.

Históricamente, llenar esta revistita era comprar el pasaporte a la decepción. Siempre terminabas pegando con toda la ilusión a tres lesionados, dos que se pelearon con el técnico y uno que ni siquiera tenía equipo en el momento del torneo. Pero esta vez, el nivel de «puntería» entre la editorial italiana y el cuerpo técnico da hasta miedo.

Aquí está el nivel de sincronía que descresta

El arco (cero riesgos): Camilo Vargas y David Ospina. ¡Qué audacia la de Panini! Definitivamente se la jugaron toda al imprimir a los dos arqueros que llevan tapando en la Selección desde que el mundo es mundo.

La defensa calcada: Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jhon Lucumí y Santiago Arias. Panini prácticamente imprimió el grupo de WhatsApp de la zaga defensiva y Lorenzo solo le dio «aprobar».

El mediocampo (marketing y fe): Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, la figurita que en otrora vendía el álbum sola, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Jhon Arias. Ni un solo «descache». Magia pura.

La delantera: Jhon Córdoba, Luis Suárez y Luis Díaz. Panini al parecer intuyó quiénes iban a ir al ataque antes de que Lorenzo siquiera cotizara los tiquetes de avión.

Las «curiosas» ausencias con las que Panini ahorró tinta

Pero lo que realmente huele a «brujería» no son los que están, sino los que no están.

Qué casualidad, pero qué inmensa y divina casualidad que Rafael Santos Borré, Jhon Durán y Sebastián Villa se quedaron por fuera de la lista final del Mundial y, oh sorpresa, Panini tampoco gastó cartón imprimiendo sus rostros. ¿Será que la marca de stickers tiene micrófonos ocultos en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol? ¿O será que Lorenzo se fijó en los que no estaban impresos en el album para no dañarles el tiraje?

En fin, por primera vez en la historia de los mundiales, los coleccionistas colombianos no tendrán que usar cinta adhesiva o corrector para tapar la cara de un jugador que se quedó viendo los partidos desde el sofá de su casa. ¡Milagro concedido!

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