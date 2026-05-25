¡Confirmados! Estos son los 26 convocados de la Selección Colombia al Mundial: hay sorpresas

Resumen: El director técnico Néstor Lorenzo ha revelado oficialmente la lista de los 26 jugadores convocados que representarán a la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica. Tras un riguroso proceso de análisis, el estratega argentino conformó una nómina competitiva que equilibra la jerarquía de los referentes históricos con el talento y la explosividad de las nuevas promesas del fútbol nacional. Con este anuncio, el combinado tricolor enciende la ilusión de millones de aficionados y se alista para iniciar su concentración de cara a la cita orbital, apoyándose en el grupo de elegidos que se detalla a continuación.
La espera por fin ha terminado. El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ha revelado oficialmente la lista definitiva de los 26 jugadores que tendrán la inmensa responsabilidad de representar al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.
Tras semanas de enorme expectativa, exhaustivos análisis tácticos y un riguroso seguimiento al rendimiento de los futbolistas en sus respectivos clubes, el estratega argentino ha entregado la nómina final con la que el combinado nacional buscará hacer historia en la cita orbital de este verano. Este anuncio representa la consolidación del proyecto deportivo de Lorenzo y el inicio oficial de la aventura mundialista.
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Ilusión tricolor en Norteamérica
La oficialización de la convocatoria ha encendido de inmediato la emoción de millones de aficionados. Para este gran reto, el cuerpo técnico ha apostado por confeccionar un grupo que equilibra la jerarquía y experiencia de los referentes históricos de la «Tricolor», con el talento emergente y la explosividad de la nueva sangre que ha venido destacándose en las ligas más competitivas del mundo.
Con los nombres ya sobre la mesa, la Selección Colombia se prepara para iniciar su concentración y afinar los últimos detalles tácticos antes de emprender su viaje hacia Norteamérica, llevando consigo el sueño de más de 50 millones de colombianos.
A continuación, la lista oficial de los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para disputar la Copa del Mundo:
PORTEROS
Camilo Vargas
Álvaro Montero
David Ospina
DEFENSAS
Davinson Sánchez
Jhon Lucumí
Yerry Mina
Willer Ditta
Daniel Muñoz
Santiago Arias
Johan Mojica
Déiver Machado
VOLANTES
Richard Ríos
Jefferson Lerma
Kevin Castaño
Juan Camilo Portilla
Gustavo Puerta
Jhon Arias
Jorge Carrascal
Juan Fernando Quintero
James Rodríguez
Jaminton Campaz
DELANTEROS
Juan Camilo Hernández
Luis Díaz
Luis Suárez
Carlos Gómez
Jhon Córdoba
🎥¡Nuestro técnico, Néstor Lorenzo, entrega la lista de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026!👔🎙️🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴
🔴En vivo, aquí: https://t.co/Q3mQimCqOS pic.twitter.com/N4NJpdTbuF
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 25, 2026
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