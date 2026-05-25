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    ¡Confirmados! Estos son los 26 convocados de la Selección Colombia al Mundial: hay sorpresas

    Lorenzo dio a conocer la lista de Colombia al mundial. ¿Cómo le pareció?

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Titular de la ‘Sele’ sin equipo! Previo al Mundial del 2026 uno de los nuestros busca donde jugar
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    ¡Confirmados! Estos son los 26 convocados de la Selección Colombia al Mundial: hay sorpresas

    Resumen: El director técnico Néstor Lorenzo ha revelado oficialmente la lista de los 26 jugadores convocados que representarán a la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica. Tras un riguroso proceso de análisis, el estratega argentino conformó una nómina competitiva que equilibra la jerarquía de los referentes históricos con el talento y la explosividad de las nuevas promesas del fútbol nacional. Con este anuncio, el combinado tricolor enciende la ilusión de millones de aficionados y se alista para iniciar su concentración de cara a la cita orbital, apoyándose en el grupo de elegidos que se detalla a continuación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La espera por fin ha terminado. El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ha revelado oficialmente la lista definitiva de los 26 jugadores que tendrán la inmensa responsabilidad de representar al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

    Tras semanas de enorme expectativa, exhaustivos análisis tácticos y un riguroso seguimiento al rendimiento de los futbolistas en sus respectivos clubes, el estratega argentino ha entregado la nómina final con la que el combinado nacional buscará hacer historia en la cita orbital de este verano. Este anuncio representa la consolidación del proyecto deportivo de Lorenzo y el inicio oficial de la aventura mundialista.

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    Ilusión tricolor en Norteamérica

    La oficialización de la convocatoria ha encendido de inmediato la emoción de millones de aficionados. Para este gran reto, el cuerpo técnico ha apostado por confeccionar un grupo que equilibra la jerarquía y experiencia de los referentes históricos de la «Tricolor», con el talento emergente y la explosividad de la nueva sangre que ha venido destacándose en las ligas más competitivas del mundo.

    Con los nombres ya sobre la mesa, la Selección Colombia se prepara para iniciar su concentración y afinar los últimos detalles tácticos antes de emprender su viaje hacia Norteamérica, llevando consigo el sueño de más de 50 millones de colombianos.

    A continuación, la lista oficial de los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para disputar la Copa del Mundo:

    PORTEROS
    Camilo Vargas
    Álvaro Montero
    David Ospina

    DEFENSAS
    Davinson Sánchez
    Jhon Lucumí
    Yerry Mina
    Willer Ditta
    Daniel Muñoz
    Santiago Arias
    Johan Mojica
    Déiver Machado

    VOLANTES
    Richard Ríos
    Jefferson Lerma
    Kevin Castaño
    Juan Camilo Portilla
    Gustavo Puerta
    Jhon Arias
    Jorge Carrascal
    Juan Fernando Quintero
    James Rodríguez
    Jaminton Campaz

    DELANTEROS
    Juan Camilo Hernández
    Luis Díaz
    Luis Suárez
    Carlos Gómez
    Jhon Córdoba

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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