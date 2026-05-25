Resumen: El director técnico Néstor Lorenzo ha revelado oficialmente la lista de los 26 jugadores convocados que representarán a la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica. Tras un riguroso proceso de análisis, el estratega argentino conformó una nómina competitiva que equilibra la jerarquía de los referentes históricos con el talento y la explosividad de las nuevas promesas del fútbol nacional. Con este anuncio, el combinado tricolor enciende la ilusión de millones de aficionados y se alista para iniciar su concentración de cara a la cita orbital, apoyándose en el grupo de elegidos que se detalla a continuación.

¡Confirmados! Estos son los 26 convocados de la Selección Colombia al Mundial: hay sorpresas

La espera por fin ha terminado. El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ha revelado oficialmente la lista definitiva de los 26 jugadores que tendrán la inmensa responsabilidad de representar al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras semanas de enorme expectativa, exhaustivos análisis tácticos y un riguroso seguimiento al rendimiento de los futbolistas en sus respectivos clubes, el estratega argentino ha entregado la nómina final con la que el combinado nacional buscará hacer historia en la cita orbital de este verano. Este anuncio representa la consolidación del proyecto deportivo de Lorenzo y el inicio oficial de la aventura mundialista.

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Ilusión tricolor en Norteamérica

La oficialización de la convocatoria ha encendido de inmediato la emoción de millones de aficionados. Para este gran reto, el cuerpo técnico ha apostado por confeccionar un grupo que equilibra la jerarquía y experiencia de los referentes históricos de la «Tricolor», con el talento emergente y la explosividad de la nueva sangre que ha venido destacándose en las ligas más competitivas del mundo.

Con los nombres ya sobre la mesa, la Selección Colombia se prepara para iniciar su concentración y afinar los últimos detalles tácticos antes de emprender su viaje hacia Norteamérica, llevando consigo el sueño de más de 50 millones de colombianos.

A continuación, la lista oficial de los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para disputar la Copa del Mundo:

PORTEROS

Camilo Vargas

Álvaro Montero

David Ospina

DEFENSAS

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Yerry Mina

Willer Ditta

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Johan Mojica

Déiver Machado

VOLANTES

Richard Ríos

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Jhon Arias

Jorge Carrascal

Juan Fernando Quintero

James Rodríguez

Jaminton Campaz

DELANTEROS

Juan Camilo Hernández

Luis Díaz

Luis Suárez

Carlos Gómez

Jhon Córdoba