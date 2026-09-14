¡Pura adrenalina! Renovaron el pump track de la Unidad Deportiva Belén

Resumen: El pump track de la Unidad Deportiva de Belén en Medellín fue renovado por el Distrito. La pista beneficia a más de 13.400 personas con nuevos peraltes y mejoras.
La pista pública de pump track de la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga, en Medellín, fue renovada por la alcaldía para beneficiar a más de 13.400 personas de la comuna 16.
El pump track es un circuito cerrado con curvas peraltadas, baches y montículos que se recorre sin necesidad de pedalear ni de impulsar, solo usando la inercia y el movimiento del cuerpo.
Este tipo de pistas permite la práctica de deportes como el BMX, el skate y el ciclismo urbano, por lo que su mantenimiento es clave para garantizar la seguridad de los usuarios.
Según la alcaldía, los trabajos incluyeron la demolición de la pista en asfalto y la construcción de nuevos montículos y peraltes. Además, se aplicó revestimiento y demarcación para mejorar el agarre y la visibilidad del trazado.
La obra también contempló la modernización de cerramientos y el mantenimiento de los existentes para reforzar la seguridad del perímetro.
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Además, realizaron obras complementarias en las zonas de acceso, cunetas, parqueadero, taludes, muros y pasamanos, con el fin de mejorar la movilidad y la accesibilidad al escenario.
Con esta renovación del pump track, el Distrito continúa adecuando escenarios deportivos para ampliar las condiciones de acceso y fomentar la práctica deportiva.
La Unidad Deportiva de Belén es uno de los espacios más concurridos de la comuna 16 y esta mejora apunta a incentivar el deporte y la recreación entre niños, jóvenes y adultos.
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