Resumen: Una mujer perdió el conocimiento después de lanzarse por un tobogán en una piscina de un centro recreativo de Cocorná, Oriente antioqueño. El impacto al llegar al agua quedó registrado en video y mostró a la joven inmóvil dentro de la piscina, por lo que varias personas se acercaron para auxiliarla y sacarla del agua. Las imágenes fueron difundidas por Colombia Oscura, pero hasta el momento no se conocen detalles sobre la identidad de la mujer, su estado posterior o una eventual atención médica.

¡Impactante! Mujer quedó inconsciente tras lanzarse por un tobogán en una piscina de Cocorná

Un incidente ocurrido en una piscina de un centro recreativo de Cocorná, Oriente antioqueño, quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa a una mujer que pierde el conocimiento luego de terminar el recorrido por un tobogán.

La secuencia muestra el momento en que la joven llega al final de la atracción y entra a la piscina. Tras el impacto contra el agua, permanece inmóvil, sin reaccionar, mientras se encontraba dentro del lugar.

Ante lo ocurrido, varias personas que estaban cerca se acercaron hasta la piscina para auxiliarla. El video permite observar cómo intervienen para retirarla del agua después de advertir que no respondía.

El momento del accidente quedó grabado

La grabación deja ver el descenso por el tobogán y el instante en que la mujer llega a la piscina. Después de entrar al agua, su cuerpo permanece sin movimiento durante unos momentos, lo que genera la reacción de quienes se encontraban alrededor.

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Las personas presentes se dirigen hacia ella y participan en el rescate. De esta manera, la joven es sacada de la piscina luego de quedar aparentemente inconsciente.

El video fue difundido por la cuenta Colombia Oscura, que señaló que el hecho ocurrió en un concurrido balneario de Cocorná. Las imágenes muestran principalmente lo sucedido durante y después del descenso, pero no permiten establecer otros detalles sobre las circunstancias previas al incidente.

#PELIGRO 💀 Una joven quedó inconsciente dentro de una piscina tras impactar brutalmente contra el agua al lanzarse por un tobogán en un centro recreativo de Cocorná, Antioquia, un caso que pone en evidencia la urgencia de exigir controles técnicos en estas atracciones acuáticas. pic.twitter.com/h4yhGcTcuE — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 14, 2026

No se conocen detalles sobre su estado posterior

Hasta el momento, la información suministrada no precisa la identidad de la mujer ni entrega detalles sobre la gravedad de lo ocurrido. Tampoco se conoce, con los datos disponibles, cuál fue su estado después de ser retirada de la piscina.

La grabación sí permite establecer que la asistencia se produjo poco después de que la joven quedara inmóvil en el agua. Sin embargo, no se cuenta con información sobre una eventual atención médica posterior.

El hecho generó atención en redes sociales debido a las imágenes del accidente y al momento en que varias personas ingresan o se acercan a la piscina para ayudar a la joven.

Por ahora, tampoco se han informado detalles sobre posibles medidas adoptadas por el centro recreativo después del incidente.