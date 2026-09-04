¡Pulso histórico en el Oriente antioqueño! Plancha 100% femenina desafía al continuismo en las Elecciones Cafeteras

Luz Dinency Galvis (izq), cafetera de pura cepa, busca llegar al Comité departamental por la circunscripción de oriente, mientras que Luis Alfonso Villegas (der), hace parte de "los de siempre" en El Comité Departamental: las dos apuestas por el Oriente Antioqueño en las Elecciones Cafeteras

Resumen: En el marco de esta jornada electoral, las autoridades disciplinarias han reiterado una advertencia innegociable: los alcaldes, gobernadores y demás funcionarios públicos tienen terminantemente prohibido tomar partido o realizar proselitismo en favor de cualquiera de las planchas, ni antes, ni durante las elecciones.

Minuto30.com .- El panorama gremial en el oriente de Antioquia vivirá una jornada decisiva este fin de semana. Tras el cierre de las votaciones virtuales que se llevaron a cabo durante los tres primeros días del mes, este sábado 5 de septiembre se realizarán las elecciones cafeteras en su modalidad presencial, un proceso democrático donde las familias productoras elegirán a sus representantes.

Para esta contienda, un total de 5.724 cafeteros del oriente antioqueño están habilitados para ejercer su derecho al voto, en una jornada donde la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) espera una participación masiva para fortalecer la institucionalidad del gremio.

El duelo en el oriente Antioqueño: Mujeres vs. Continuismo

La atención de estos comicios está centrada en la disputa por el cupo del oriente a la instancia departamental, donde se enfrentan dos visiones diametralmente opuestas:

La apuesta histórica femenina: Por primera vez, una mujer aspira a ocupar el renglón principal en la Circunscripción de Oriente. Se trata de la plancha #2 conformada 100% por mujeres, encabezada por Luz Dinency Galvis Pareja como principal y Flabia Nelsy Mazo Olaya como suplente. Su propuesta central busca abrir un espacio propio de liderazgo femenino y enfocar los esfuerzos en el fortalecimiento integral de las familias caficultoras.

La línea tradicional: En la otra orilla se encuentra la plancha que representa el continuismo o, en palabras recientes del presidente Abelardo De La Espriella, «los de siempre», la plancha #1. Esta lista está encabezada por Luis Alfonso Villegas como principal, acompañado por Jhonny Stiven Díaz Londoño en la suplencia.

Pilas alcaldes… no pueden intervenir en las Elecciones Cafeteras, se pueden quedar sin investidura

En el marco de esta jornada electoral, las autoridades disciplinarias han reiterado una advertencia innegociable: los alcaldes, gobernadores y demás funcionarios públicos tienen terminantemente prohibido tomar partido o realizar proselitismo en favor de cualquiera de las planchas, ni antes, ni durante las elecciones.

Esta prohibición obedece al Artículo 127 de la Constitución Política y busca proteger la autonomía de la FNC, una entidad de carácter privado que representa los intereses de los caficultores de manera independiente a los gobiernos de turno. Las elecciones cafeteras tienen como propósito elegir líderes con vocación agrícola, no caudillos políticos.

El incumplimiento de este mandato no es un asunto menor. La Procuraduría General de la Nación ha sido enfática en que cualquier mandatario local que utilice su cargo, influencia o recursos del Estado para inclinar la balanza, se enfrenta a severas sanciones que pueden ir desde la suspensión temporal hasta la pérdida de su investidura y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Lea también: Viajes, motos y $620 millones en obras: Los millonarios incentivos para votar en las Elecciones Cafeteras 2026

La Circunscripción de Oriente

Son 20 municipios lo que integran esta circunscripción: Abejorral, Argelia, Cocorná, El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Ganada, Guarne, Guatapé, La Ceja, Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente Ferrer y Sonsón.