Resumen: El gremio se prepara para elegir a los representantes de los comités municipales y departamentales que liderarán el rumbo del café en el centenario de la Federación. Conozca las fechas y el cronograma para el departamento.

Viajes, motos y $620 millones en obras: Los millonarios incentivos para votar en las Elecciones Cafeteras 2026

Minuto30.com .- Con un llamado a la unidad y a demostrar la fuerza de las regiones, el Comité de Cafeteros de Antioquia encendió motores para las esperadas #EleccionesCafeteras2026. En esta ocasión, la participación democrática de los caficultores no solo definirá el futuro del gremio, sino que traerá consigo una millonaria bolsa de premios tanto individuales como comunitarios.

Bajo la premisa de que «el trabajo en equipo paga», la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) busca lograr una participación histórica para elegir a quienes tendrán la enorme responsabilidad de representar a las familias cafeteras durante los próximos cuatro años, periodo en el que la institución celebrará sus 100 años de historia.

$620 millones en obras y premios para los votantes

Para incentivar la asistencia a las urnas, el Comité anunció un robusto plan de recompensas. A nivel comunitario, se destinarán $620 millones de pesos para financiar proyectos de desarrollo en los municipios y veredas que registren los mayores índices de votación.

Además, los caficultores que ejerzan su derecho al voto participarán por premios individuales que incluyen maquinaria agrícola, una motocicleta y viajes con todos los gastos pagos a Bogotá o Panamá.

Ante la época electoral, el Comité fue enfático en enviar un mensaje de transparencia a los productores: «No coma cuento, los beneficios son para los cedulados cafeteros que votan, sin importar cuál sea la lista que elijan».

El reto electoral: 18.000 candidatos en contienda

Estas elecciones representan uno de los ejercicios democráticos gremiales más grandes del mundo. A nivel nacional, las familias cafeteras tendrán la tarea de elegir entre más de 18.000 candidatos a los 4.848 representantes que conformarán los comités municipales y departamentales.

«Nuestra Federación es única en el mundo, y el rumbo del café colombiano está en manos de quienes lo cultivan con pasión y dedicación. Votar es decidir el futuro de sus veredas, municipios y regiones», destacó la institución.

En el caso de Antioquia, el Comité Departamental está integrado por 12 miembros, seis principales y seis suplentes, que representan a las distintas circunscripciones, pero estas elecciones podrían marcar un hito histórico para la equidad de género en el gremio. Por primera vez, una de las planchas del Oriente antioqueño está conformada por dos mujeres, lo que abre la puerta a una transformación sin precedentes: en toda su historia, el cuadro principal del comité nunca ha sido ocupado por una mujer —actualmente tres tienen el rol de suplentes—, convirtiendo estos comicios en la oportunidad definitiva para que el liderazgo femenino asuma, por fin, una vocería protagónica en el rumbo de la caficultura regional.

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Calendario de votación en Antioquia

Para garantizar el acceso de todos los caficultores, la jornada contará con diferentes modalidades y fechas. En el caso de Antioquia, que está dividida en 6 circunscripciones, el cronograma oficial quedó establecido de la siguiente manera:

Votación electrónica: El 1, 2 y 3 de septiembre todas las circunscripciones pueden votar

Votación presencial:: El sábado, 5 de septiembre, votan las circunscripciones 2 y 4 correspondientes al Suroeste Medio y al Oriente, respectivamente.

Votación presencial: El domingo, 6 de septiembre, votan las 4 circunscripciones restantes.

Las autoridades del gremio invitan a todos los cedulados cafeteros a programarse con tiempo y acudir masivamente a las urnas para fortalecer, como diría el Profesor Yarumo, el futuro del campo y de Colombia.