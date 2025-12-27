Resumen: Más de 8.200 jóvenes de Medellín participaron en el Festival de Oportunidades 2025, una iniciativa que acercó empleo, formación y asesoría especializada para facilitar su primer paso al mundo laboral. Los encuentros se realizaron en distintos barrios y espacios estratégicos de la ciudad, con la participación de más de 50 empresas aliadas, ofreciendo vacantes, charlas sobre el mercado laboral, asesorías personalizadas y herramientas prácticas para fortalecer la empleabilidad de los jóvenes.

¡Puertas al futuro! Más de 8.200 jóvenes de Medellín se beneficiaron del Festival de Oportunidades con empleo y formación

Medellín sigue apostando por la juventud y la inserción laboral. Durante 2025, se llevó a cabo el Festival de Oportunidades, una iniciativa que permitió a 8.243 jóvenes acercarse al mundo laboral mediante vacantes, formación gratuita, acompañamiento especializado y recursos prácticos para fortalecer su ruta laboral.

La estrategia, que busca principalmente facilitar el primer empleo, contó con la participación de más de 50 empresas aliadas, que ofrecieron oportunidades a jóvenes sin experiencia y presentaron rutas de contratación directa, asesorías personalizadas en empleabilidad y charlas sobre el mercado laboral.

“El enfoque en el primer empleo es fundamental. Queremos que más jóvenes puedan dar su primer paso en el mundo laboral. Este año, más de 8.000 personas participaron en los siete festivales que realizamos en diferentes puntos de la ciudad”, señaló el secretario de la Juventud, Ricardo Jaramillo Vélez.

Los encuentros se realizaron en espacios estratégicos como el Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4TA), MOVA y el Parque Biblioteca de Belén, así como en los barrios Doce de Octubre, Villa Hermosa, Manrique, San Javier y Robledo. Además, uno de los festivales se llevó a cabo en Buenos Aires gracias a la estrategia de Presupuesto Participativo.

Cada festival incluyó actividades pensadas para fortalecer la empleabilidad de los jóvenes: desde la presentación de entrevistas simuladas y asesorías en emprendimiento hasta la toma gratuita de fotografías profesionales para la hoja de vida. Asimismo, se entregó la “Guía para impulsar tu búsqueda de trabajo”, un recurso práctico que orienta a los jóvenes en sus primeros pasos laborales.

Las comunas con mayor asistencia fueron Robledo, San Javier y Belén, seguidas por Doce de Octubre, Villa Hermosa, Manrique y Buenos Aires, cada una con más de 500 participantes, reflejando el interés de los jóvenes de acceder a oportunidades concretas para construir proyectos de vida desde la educación y el empleo.

Con esta iniciativa, Medellín busca generar más oportunidades para la juventud, facilitando el tránsito de la educación al mundo laboral y cerrando la brecha entre quienes buscan su primer empleo y las empresas que requieren talento joven y capacitado.