¡Fin de la pesadilla! Desarticulan banda que secuestró y extorsionó a un ciudadano en Robledo

En Medellín, una acción rápida del GAULA de la Policía Nacional permitió liberar a un hombre que permanecía retenido contra su voluntad en la comuna 7, Robledo, luego de ser víctima de un intento de extorsión. La operación terminó con la captura de cuatro adultos y la aprehensión de un menor de edad, presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado ‘Robledo’.

Según las investigaciones preliminares, la víctima debía 700 mil pesos a un grupo criminal, lo que llevó a los captores a exigir dinero adicional a su familia, quienes consignaron 800 mil pesos. Un amigo del hombre afectado alertó a las autoridades sobre la situación, lo que permitió activar un plan antisecuestro en el barrio Villas de Santa Fe.

Al aproximarse a la vivienda donde la víctima estaba retenida, los uniformados escucharon gritos de auxilio provenientes del interior. La intervención del GAULA se realizó de manera controlada y rápida, logrando rescatar al ciudadano sin que se presentaran daños físicos de gravedad.

Durante el operativo, la Policía incautó cuatro teléfonos celulares, un tábano y un bastón tipo tonfa, elementos que los presuntos delincuentes utilizaban para intimidar y controlar a la víctima. Estos objetos fueron incorporados como pruebas por la Fiscalía General de la Nación.

Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de extorsión y secuestro. El menor de edad fue dejado bajo custodia de las autoridades competentes. Las investigaciones continúan para identificar a otros posibles implicados en la organización delictiva.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que el operativo evidencia la importancia de la alerta temprana de la comunidad y la coordinación entre ciudadanos y autoridades para impedir que situaciones de secuestro escalen y terminen en tragedias.