Resumen: Tres presuntos apartamenteros fueron capturados en Fontibón, Bogotá, luego de ser sorprendidos cuando, al parecer, intentaban ingresar a viviendas probando diferentes llaves. Durante el operativo fue recuperada una bicicleta hurtada y un juez les impuso medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones.

Puerta por puerta buscaban una llave que funcionara: cayó banda de apartamenteros en Fontibón

Tres presuntos integrantes de una banda dedicada al hurto de viviendas fueron capturados en las últimas horas en la localidad de Fontibón, en Bogotá, luego de un operativo de la Policía que permitió sorprenderlos cuando, al parecer, recorrían un sector residencial buscando inmuebles para robar.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Pedro Los Robles, donde los uniformados realizaban labores de patrullaje y vigilancia durante la madrugada. De acuerdo con las autoridades, varios hombres que se movilizaban en un vehículo llamaron la atención de los policías por su comportamiento, ya que permanecían rondando las calles y deteniéndose frente a distintas viviendas.

Cámaras registraron cómo intentaban ingresar a las viviendas

Las cámaras de seguridad del sector registraron parte de sus movimientos. En las imágenes, los presuntos delincuentes aparecen revisando las puertas de varias casas y probando diferentes llaves con la aparente intención de encontrar alguna que les permitiera ingresar sin necesidad de forzar las cerraduras.

Mientras se adelantaba el seguimiento, los uniformados detectaron que los sospechosos ingresaron a una vivienda. Poco después, uno de ellos salió del inmueble con una bicicleta que, según la investigación preliminar, acababa de ser hurtada y pretendía huir en ella.

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La intervención inmediata de los patrulleros permitió interceptar a los presuntos responsables antes de que escaparan. Durante el operativo fueron capturados dos hombres, de 34 y 23 años, y además fue aprehendido un adolescente de 17 años.

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Como resultado del procedimiento, la bicicleta fue recuperada y posteriormente quedó a disposición de las autoridades para ser entregada a su propietario.

Uno de los capturados había salido de prisión hace seis meses

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades es que uno de los capturados había recuperado su libertad hace apenas seis meses, luego de cumplir una condena por el delito de hurto.

Los tres implicados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para responder por los hechos que se les atribuyen. Posteriormente, un juez les impuso medida de aseguramiento mientras continúan las investigaciones para establecer si estarían relacionados con otros casos de robo a viviendas registrados en la ciudad.

Las autoridades también analizan los videos de las cámaras de seguridad y demás elementos recopilados durante el procedimiento con el fin de esclarecer el alcance de las actividades que, presuntamente, desarrollaba este grupo.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a los ciudadanos para que reporten de manera oportuna cualquier comportamiento sospechoso a través de la línea de emergencias 123, con el propósito de facilitar la reacción de las autoridades y prevenir la comisión de nuevos delitos contra las viviendas de la capital.