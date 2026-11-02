Resumen: Un tractocamión terminó sobre el separador vial de la variante Caldas, antes del sector de Cocorolló, en la calzada que entra a Medellín. El accidente dañó la zona verde y dejó inclinado un poste de alumbrado. No se reportan lesionados y las causas no se conocen.

¡Susto en la Variante Caldas! Tractocamión terminó sobre el separador vial y dejó un poste inclinado

Un tractocamión terminó sobre el separador vial de la variante Caldas, en la mañana de este lunes 2 de noviembre, antes de llegar al sector de Cocorolló, en la calzada que entra a Medellín. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

El vehículo de carga, de color azul y con el furgón cubierto por una lona, quedó con sus ruedas delanteras sobre la zona verde que divide las calzadas. En las imágenes que circulan en redes sociales se ve el tractocamión montado sobre el separador, conos de señalización en la vía y varias motos pasando lentamente por el carril disponible.

Un poste de alumbrado quedó inclinado

Como consecuencia del accidente, la zona verde del separador sufrió daños y un poste de alumbrado público quedó inclinado hacia la calzada, justo al lado de una señal de curva. Además, en el lugar quedaron tierra y escombros junto al carril por donde circulan los vehículos.

Ese detalle es el que más preocupa a quienes transitan por el corredor: un poste torcido sobre la vía representa un riesgo mientras no sea asegurado o retirado, y los residuos en el pavimento pueden afectar el agarre de los vehículos, sobre todo de las motocicletas.

Por ahora no se conocen las causas del siniestro. No se ha precisado si el conductor perdió el control por exceso de velocidad, por una falla mecánica, por el estado de la vía o por otra razón. Tampoco se han entregado detalles sobre el estado de salud del conductor ni sobre quién retirará el vehículo. Esa información deberá ser confirmada por las autoridades de tránsito.

Un corredor clave para el sur del Valle de Aburrá

La variante Caldas es una de las vías de acceso al sur del Valle de Aburrá y conecta a Medellín con el municipio de Caldas y con el Suroeste antioqueño. Por ella circulan a diario buses, carros particulares, motos y vehículos de carga pesada, por lo que cualquier incidente en este tramo suele reflejarse rápidamente en el tráfico.

El sector de Cocorolló es conocido entre los conductores de la zona. Allí, en los últimos años, se han presentado accidentes y también obras de estabilización del talud, que fueron noticia cuando terminaron. Cuando ocurre un siniestro en este punto, la movilidad puede volverse lenta y generar filas de vehículos en la calzada que sube hacia Medellín.

Quienes tengan que desplazarse por la variante en las próximas horas deben tener en cuenta que la presencia de un vehículo pesado detenido, las labores de remoción y la señalización del lugar pueden reducir la velocidad en el tramo.

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Recomendaciones para transitar por el sector

Ante el accidente, lo más prudente para los conductores es tomar algunas precauciones:

Reducir la velocidad al acercarse al sector de Cocorolló y mantener una distancia segura con el vehículo de adelante.

Respetar la señalización y los conos instalados en la vía, sin invadir el carril que pueda estar cerrado.

No detenerse a mirar o a tomar fotos en plena calzada, porque eso genera más congestión y aumenta el riesgo de nuevos choques.

Los motociclistas deben tener especial cuidado con la tierra y los escombros que quedaron junto al carril, pues pueden hacer que la moto derrape.

Si es posible, consultar los reportes de movilidad antes de salir y evaluar rutas alternas.

Las autoridades de tránsito son las encargadas de atender el caso, determinar qué ocurrió y coordinar el retiro del tractocamión. También deben asegurar el poste de alumbrado para que no represente un peligro para quienes pasan por el lugar. Hasta ahora no se ha informado cuánto tiempo tomarán estas labores ni si habrá cierres totales o parciales de la vía.

Este no es el primer accidente que involucra vehículos de carga en este corredor. En agosto de este año, una tractomula cargada con cervezas se volcó en la misma vía, lo que también afectó el tránsito de quienes entran y salen de Medellín por el sur.

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Qué se espera en las próximas horas

Se espera que las autoridades informen las causas del accidente, si hubo o no lesionados que no hayan sido reportados y cuándo quedará completamente despejado el carril. Mientras tanto, se recomienda circular con precaución, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y estar pendientes de los avisos oficiales sobre el estado de la vía.

Minuto30 estará atento a cualquier novedad sobre la movilidad en la variante Caldas y sobre el estado del conductor y del vehículo involucrado.