Instalan puente provisional en Urabá tras colapso por creciente del río Mulatos

Resumen: Avanza instalación de puente provisional en Urabá tras colapso de la estructura por creciente del río Mulatos. Beneficiará a más de 11.000 habitantes.

Las autoridades avanzan en la instalación de un puente metálico modular provisional en el Urabá antioqueño, luego del colapso de la estructura que conectaba esta zona con otras regiones del país tras la creciente del río Mulatos.

El incidente ocurrió el pasado 3 de febrero, cuando las fuertes lluvias provocaron el aumento del caudal del río, generando daños en la infraestructura y afectando gravemente la movilidad en este importante corredor vial.

Tras una semana de traslado de las piezas del puente, los trabajos de instalación ya comenzaron en el lugar con el objetivo de restablecer la conexión entre el Urabá antioqueño y Montería.

Según informó el Instituto Nacional de Vías, el puente provisional tendrá una longitud de 48 metros y contará con capacidad para soportar vehículos de hasta 52 toneladas.

Las autoridades estiman que la infraestructura pueda entrar en funcionamiento hacia finales de abril, una vez finalicen las obras de cimentación e instalación de toda la estructura.

La solución, aunque provisional, permitirá mejorar la movilidad de al menos 11.000 habitantes que resultaron afectados por el colapso del puente, el cual dejó interrumpida la conexión vial entre varias zonas del Antioquia y el departamento de Córdoba.

